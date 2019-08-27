竹縣爭取前瞻計畫5740萬　「蛋黃區」人行道改善陸續完工　

▲新竹縣府爭取前瞻計畫5740萬，改善高鐵特區、縣府特區、金融特區及河岸週邊人行道美化。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府向內政部營建署爭取「前瞻計畫」，針對新竹縣門面及重要出入口進行人行道、無障礙空間、植栽綠美化改善，包含高鐵車站區、縣府行政區、金融商業區的縣華停車場周邊及光明六路、河岸景觀區的竹北勝利七、八街二段豆子埔溪的等地區，計畫總經費約7千萬(中央補助約為5740萬，縣府自籌1260萬)，於2018年11月開工，2019年7月底前皆已陸續完工。

▲高鐵七路設置藝術光雕，不但代表城市風格特色，也創造屬於竹縣獨特意象與景觀風貌。



新竹縣政府說明，高鐵車站區的高鐵車站前、高鐵七路規劃辦理人行道、無障礙坡道及植栽綠美化，營造「有愛無礙」生活空間，總工程經費為610萬，(中央補助約494萬元、縣府自籌約115萬元)；高鐵七路設置藝術光雕，不但代表城市風格特色，也創造屬於竹縣獨特意象與景觀風貌，進而帶來更多效益，讓外來遊客造訪駐足，留下美好回憶與友善感受。

「縣府行政區」含縣政三街、縣政三街與縣政二路間、縣政五街、縣政七街、光明五街、光明七街等的人行道改善工程，總長度約為1455公尺，建立縣府主要人本街道，並配合竹北整體空間網路，引導未來都市計畫區空間發展，總經費1829萬元(中央補助約為1500萬元、縣府自籌約329萬元）。

▲多項工程於2018年11月開工，2019年7月底前皆已陸續完工。



而於「金融商業區」的縣華停車場周邊及光明六路人行道改善計畫，範圍以縣政十街至縣政二路間，光明六路及縣華停車場周圍，銜接人行道改善，合計路段總長度約1790公尺，建立都市便利的通學與生活路徑，本案總工程經費2439萬元(中央補助約2000萬元，縣府自籌約439萬元)。

「河岸景觀區」的竹北勝利七、八街二段豆子埔溪旁人行道改善計畫，範圍於豆子埔溪兩岸介於自強北路(延北橋)與安溪寮橋間，勝利七街二段及勝利八街二段，兩側範圍全長約800公尺，工作項目含拆除老舊與不適宜設施、調整現況植栽種植數量與種類、增設鋪面，區隔人行及車行空間、既有人行步道舖面整合與更新、人行休憩空間情境塑造，工程總經費1995萬元(中央補助約1635萬元、縣府自籌約359萬元)。