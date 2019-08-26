走路差點被車撞！莽男揮拳猛推　騎士頭部重擊地面「7天後不治」

▲郭男僅因走在人行道上差點被撞，竟出拳打死騎士，法官判刑7年6個月。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／綜合報導

剛因縱火及公共危險罪服刑出獄的郭姓男子，3月時因在人行道上差點被傅姓騎士撞上，2人因此發生口角，隨後發生扭打，郭男疑似出手堆倒傅男，導致他頭部著地顱骨骨折，經送醫後仍傷重不治。郭男事後辯稱自己「剛動過胸腔手術，並無力傷人」，但有目擊者指證，當時郭男坐在傅男身上揮拳，高雄地院因此依傷害致死罪判郭男7年6個月徒刑。

判決書指出，郭男2019年3月13日上午10時20分許步行在鳳山國中旁的人行道上，因傅男騎車經過差點撞到他，2人因此發生口角爭執，傅男並出手毆打郭男。

郭男不甘被打，也開始出手反擊，期間還將傅男推倒在地，導致他頭部重擊地面後，郭男又跨坐在對方身上，朝著臉部不斷揮拳。傅男事後經送醫搶救，7天後仍因顱骨骨著、硬腦膜下腔出血、左右大腦額葉對撞性腦挫傷等，不治身亡。

傅男家屬事後對郭男提出告訴，但郭男辯稱是對方先動手，「然後突然間倒下去，他倒地後我有打他一下」。此外，郭男還稱自己剛動完胸腔手術，並無法施力，也沒有出手推倒傅男，傅男可能因為自身疾病，突然暈眩而倒地的。

然而，事發時有多名民眾目擊所有經過，也出面證稱，一開始確實是傅男先動手，隨後2人就發生扭打，但沒多久傅男就倒下，而郭男則跨坐在傅男肚子上不斷揮拳打他。

高雄地院審理後認為，郭男與對方發生行車糾紛，但卻沒有用理性方式處理，反而與對方互相扭打，還將傅男推倒在地，導致他頭部重擊地面送醫不治，因此依傷害致死罪判郭男7年6個月徒刑。全案可上訴。

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