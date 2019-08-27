拍「韓國瑜政績懶人包」平反！　他沉默3mins高級諷刺…網鼓掌：太中肯

記者黃可昀／綜合報導

不少高雄人曾批評過韓國瑜不夠專心於市政，於是日前YouTuber「六六 LiuLiu」就拍了一段影片，用3分鐘來講述韓國瑜上任以來的政績，怎料他開頭介紹完影片主題後，接著就是長達180秒的沉默，整整3分鐘一句話都沒說，原本網友看完還一頭霧水，但幾秒後就反應過來，紛紛佩服他這種「高級酸」的手法。

►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越



影片開頭，六六就表示，韓國瑜要去選總統了，很多高雄市民都說他在當市長期間沒政績，所以他打算整理出韓國瑜政績懶人包，濃縮成一段3分鐘的影片呈現給網友。

請繼續往下閱讀...

▲韓國瑜宣布選總統後，有很多高雄市民表達不滿。（圖／記者林敬旻攝）



原本還以為這是一支替韓國瑜平反的影片，不過，後面180秒的沉默畫面害網友以為是影片故障，紛紛狂按快轉鍵，直到影片結束才知道六六一句話都沒講，韓國瑜的政績就是「無話可說」。

網友們看完才恍然大悟，原來這根本是一部諷刺韓國瑜的影片，紛紛在底下酸說，「資料整理費時，蒐集相當完整，論點不偏不倚，不造謠不抹黑，立場相當中立」「這是一個沒有抹黑、沒有抹紅、沒有造假、沒有業配、沒有廣告、沒有市民批評的聲音、裡面都是市長默默付出的努力紀錄片」「我高雄人我最清楚了，完全和影片說的一模一樣，用心的YT！」