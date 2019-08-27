美中貿戰言論態度反覆　川普雙手一攤：抱歉，這就是我談判的方式

▲ 今年的七大工業國峰會（G7）剛落幕，舉辦地點在法國比亞里茲（Biarritz）。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普出席為期3天的七大工業國峰會（G7）行程，但這段期間話題仍少不了美中貿易談判。他強調，他不擔心對北京政府立場反覆的態度會破壞全球經濟穩定，雙手一攤直說「抱歉，這就是我談判的方式。（Sorry, It's the way I negotiate.）」

綜合美聯社、Markets Insider等美媒報導，川普政府過去一周釋出的訊息令人眼花繚亂，先是嗆聲把中國國家主席習近平從好友歸類為敵人，沒過幾天，就稱讚習近平是聰明人、偉大的領導人。

當川普26日出席G7記者會時，被問及盟友們抱怨他的反覆立場已經為其他國家帶來問題，他直接為自己辯護，直說「抱歉，這就是我談判的方式。」他同時強調，美國一波波關稅已重創中國，北京政府現在是別無選擇，只能和美國達成貿易協議。

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

「我不確定他們還有什麼選擇」，川普透露，美中雙方近一年來的正面碰撞或許出現一線曙光，「我認為他們非常急切希望達成協議。」

川普表示，美方已接獲來自中方高層的電話，要求華府重啟協商，儘管具體細節仍有待確認，但這也表明中國是認真想要達成協議，雙方談判協商很快就會展開，「中國副總理已經表態，他說，他們希望達成協議。」

只不過，雙方周日通話的消息已被中方否認，根據中國外交部發言人耿爽26日的說法，「我可以明確告訴你，我沒有聽說過這種情況。」

美中新一輪談判預計9月在華府登場，但目前仍未知美國9月1日起對中國進口加徵新關稅一事是否會影響雙方協商。

▼ 美中貿易新一輪談判即將在9月展開。（圖／路透社）