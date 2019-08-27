爸爸捕魚吵著要跟！烏來男童「溪邊離奇失蹤」　警消今早集結持續搜救

▲男童與父親前往溪邊捕魚，不料卻離奇失蹤 。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市烏來一名39歲的簡姓男子26日下午帶著6歲的兒子到福山1號橋南勢溪水域捕魚，豈料當簡父回過神、轉身察看時，男童卻離奇失蹤，嚇得父親急忙報警。警消到場後研判男童落水可能性相當高，立即展開搜索，但至今仍未有發現。巧合的是，男童的姐姐去年7月在距離弟弟失蹤地約100尺處落水溺斃，警消搜索4天後才在岩縫中發現女童遺體，媽媽接獲噩耗後當場哭斷腸。

據了解，簡姓男子與妻子已經離婚，2人原本育有3名子女，但在去年夏天7歲的大女兒與表姊一同到南勢溪戲水溺斃後，由簡男獨力撫養2名兒女。簡男平時在外擔任公車司機，家境並不優渥，當他上班時，兒女就交由老母親照料。

26日下午，簡男帶著魚網準備到距離住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，但6歲的兒子卻不斷吵著要跟，簡男無奈之餘只好帶著兒子同行，並囑咐他不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本該乖乖待在身後的兒子不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，簡男遍尋不著之餘只好報警。

▲警消26日搜索整個下午，仍然沒有結果。（圖／記者陳豐德翻攝）

巧合的是，去年夏天簡姓男童的姊姊也與表姊到該片水域戲水，距離男童失蹤地點僅有短短100公尺；當時水勢相當湍急，姊妹倆皆被沖走，事後表姊自行爬回岸邊，但女童卻就此失蹤。警消到場後搜索整整4天，才終於在一處岩縫中尋獲女童遺體，母親見到愛女身亡後當場淚崩、哭到斷腸。

如今事隔僅短短一年，男童又在同片水域失蹤，在警消詢問案情經過時，簡男自責不已、數度哽咽，只期盼奇蹟能夠出現、兒子可以平安回家。而警消26日在搜索了整個下午後仍然沒有結果，傍晚6時35分因天色昏暗、能見度下降，只好先行收隊，並於27日上午8時30分再度於福山1號橋集結搜索，只盼能夠出現好消息。