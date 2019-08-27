　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爸爸捕魚吵著要跟！烏來男童「溪邊離奇失蹤」　警消今早集結持續搜救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 男童和爸爸去釣魚，卻意外失蹤 。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男童與父親前往溪邊捕魚，不料卻離奇失蹤 。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市烏來一名39歲的簡姓男子26日下午帶著6歲的兒子到福山1號橋南勢溪水域捕魚，豈料當簡父回過神、轉身察看時，男童卻離奇失蹤，嚇得父親急忙報警。警消到場後研判男童落水可能性相當高，立即展開搜索，但至今仍未有發現。巧合的是，男童的姐姐去年7月在距離弟弟失蹤地約100尺處落水溺斃，警消搜索4天後才在岩縫中發現女童遺體，媽媽接獲噩耗後當場哭斷腸。

據了解，簡姓男子與妻子已經離婚，2人原本育有3名子女，但在去年夏天7歲的大女兒與表姊一同到南勢溪戲水溺斃後，由簡男獨力撫養2名兒女。簡男平時在外擔任公車司機，家境並不優渥，當他上班時，兒女就交由老母親照料。

26日下午，簡男帶著魚網準備到距離住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，但6歲的兒子卻不斷吵著要跟，簡男無奈之餘只好帶著兒子同行，並囑咐他不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本該乖乖待在身後的兒子不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，簡男遍尋不著之餘只好報警。

▲▼ 兒子跟爸爸去釣魚，卻意外失蹤 。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警消26日搜索整個下午，仍然沒有結果。（圖／記者陳豐德翻攝）

巧合的是，去年夏天簡姓男童的姊姊也與表姊到該片水域戲水，距離男童失蹤地點僅有短短100公尺；當時水勢相當湍急，姊妹倆皆被沖走，事後表姊自行爬回岸邊，但女童卻就此失蹤。警消到場後搜索整整4天，才終於在一處岩縫中尋獲女童遺體，母親見到愛女身亡後當場淚崩、哭到斷腸。

如今事隔僅短短一年，男童又在同片水域失蹤，在警消詢問案情經過時，簡男自責不已、數度哽咽，只期盼奇蹟能夠出現、兒子可以平安回家。而警消26日在搜索了整個下午後仍然沒有結果，傍晚6時35分因天色昏暗、能見度下降，只好先行收隊，並於27日上午8時30分再度於福山1號橋集結搜索，只盼能夠出現好消息。

ET快訊
快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶衛哨槍械　火速被制伏送警偵辦
快訊／楊柳颱風生成！周四起變天帶雨來　最接近台灣時間曝光
宋仲基神隱1月「貼臉妹子」親密照曝光！女方胸部黏緊緊

關鍵字：烏來,男童,捕魚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烏來6歲簡小弟「一轉頭就失蹤」！捕魚爸自責整夜　含淚穿救生衣加入搜索

「士林黑寡婦」現況曝光！林森北路鴻門宴「灌醉情夫」　硫酸水泥奪2命

女喝掛遭阿兵哥撿屍性侵兩次　夜店安管作證：店裡很多人在等獵物

爸爸捕魚吵著要跟！烏來男童「溪邊離奇失蹤」　警消今早集結持續搜救

1違規罰2次…寄養家庭媽媽傻眼「罰單金額暴增20倍」　警方道歉了

買不到關東煮　台中男「丟50元拿美工刀」刺傷勸架哥15公分：你不是很厲害

中醫師推拿「緊貼胸、臀」還磨蹭！　她便秘求診突怒喊：他用下面頂我

「鑽車縫慘摔」貨車輾爆車頭！騎士輪下逃死愣坐路邊　網：搶搭鬼月末班車嗎

「我爸是鄉代啦！」爹寶男性侵檳榔西施　見警囂張嗆：看誰權力大

顏清標姪2周前帶媽媽、女友「墾丁度假」　警方解鎖手機釐清死因

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

烏來6歲簡小弟「一轉頭就失蹤」！捕魚爸自責整夜　含淚穿救生衣加入搜索

「士林黑寡婦」現況曝光！林森北路鴻門宴「灌醉情夫」　硫酸水泥奪2命

女喝掛遭阿兵哥撿屍性侵兩次　夜店安管作證：店裡很多人在等獵物

爸爸捕魚吵著要跟！烏來男童「溪邊離奇失蹤」　警消今早集結持續搜救

1違規罰2次…寄養家庭媽媽傻眼「罰單金額暴增20倍」　警方道歉了

買不到關東煮　台中男「丟50元拿美工刀」刺傷勸架哥15公分：你不是很厲害

中醫師推拿「緊貼胸、臀」還磨蹭！　她便秘求診突怒喊：他用下面頂我

「鑽車縫慘摔」貨車輾爆車頭！騎士輪下逃死愣坐路邊　網：搶搭鬼月末班車嗎

「我爸是鄉代啦！」爹寶男性侵檳榔西施　見警囂張嗆：看誰權力大

顏清標姪2周前帶媽媽、女友「墾丁度假」　警方解鎖手機釐清死因

泰王室「貴妃戰機照」罕見曝光…美到網站當機　國王下令替她寫傳記

烏來6歲簡小弟「一轉頭就失蹤」！捕魚爸自責整夜　含淚穿救生衣加入搜索

快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶衛哨槍械　火速被制伏送警偵辦

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

數十條領帶拼湊而成！Thom Browne這件大衣竟要價37萬元

快訊／楊柳颱風生成！周四起變天帶雨來　最接近台灣時間曝光

9月啟動連署？　郭辦：郭台銘慎重思考中

「士林黑寡婦」現況曝光！林森北路鴻門宴「灌醉情夫」　硫酸水泥奪2命

新台幣開盤升值2.6分　以31.425元兌1美元開出

提升就醫可近性　桃市衛生局以「行動門診」深入社區

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

心臟病男童休克　家長控校方疏失

私菸案偵結！吳宗憲：訂菸是服從..

基平隧道限速50　他狂飆192..

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

騎士鑽車縫慘摔　他貨車輪下逃死

顏清標姪2周前帶媽度假　警解手..

單親媽撞違規車亡器捐　12歲兒..

單親媽撞違規車！3天後器捐…留..

1違規罰2次…她傻眼「罰單金額..

即／私菸案吳宗憲、張恒嘉100..

邀12歲少女壞壞5次　他賠15..

報上看到韓國瑜　他怒寫「台奸」..

更多熱門

相關新聞

6歲兒失蹤　捕魚爸含淚穿救生衣搜索

新北市烏來一名6歲的簡姓小男童26日下午與父親外出捕魚，不料卻離奇在溪邊失蹤；由於39歲的簡爸爸去年夏天已經在這片水域失去大女兒，如今兒子也在這邊失去身影，因此情緒相當激動。27日上午8時30分，警消集結山青、民間搜救團體持續展開搜索，簡爸爸也含著眼淚穿上救生衣，加入搜索行列。

離家僅有30米！姐去年同地溺斃　他跟父舊地捕魚失蹤

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找爸」…結局超慘

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

2歲童反鎖在車裡…爸爸要求破窗還罵消防員：為何刮到板金

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

韓國瑜的唯一希望　只有她能阻止郭台銘參選

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

豆花妹吃婚宴破尺度！

愛吃生魚片...腸壁寄生「20隻白蟲」狂鑽扭

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面