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烏來6歲簡小弟「一轉頭就失蹤」！捕魚爸自責整夜　含淚穿救生衣加入搜索

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記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來一名6歲的簡姓小男童26日下午與父親外出捕魚，不料卻離奇在溪邊失蹤；由於39歲的簡爸爸去年夏天已經在這片水域失去大女兒，如今兒子也在這邊失去身影，因此情緒相當激動。27日上午8時30分，警消集結山青、民間搜救團體持續展開搜索，簡爸爸也含著眼淚穿上救生衣，加入搜索行列。

▲▼烏來捕魚，6歲小男童失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲簡爸爸難過一夜，27日早上含淚穿上救生衣，加入搜救行列。（圖／記者陳雕文攝）

據悉，簡爸爸是原住民，過去擔任遊覽車司機，與妻子離婚後，獨力撫養一雙兒女，因家中年邁的母親已經不良於行、長期臥病在床，簡男為照顧母親只好留在家中，為了補貼家用，時常帶著魚網到距家約30公尺外的南勢溪捕魚、賺外快。

去年夏天，簡男年僅7歲的大女兒與表姊陪著他到溪邊捕魚，但2名女童卻趁著他不注意時下溪戲水，當場遭到湍急的溪流沖走，僅有表姊自行爬回岸邊。警消獲報後到場搜索4日，才終於在一處石縫中找到女童遺體。當時見到愛女死亡，簡男情緒相當崩潰，在石縫前痛哭呼喊「爸爸帶你回家！」

▲▼烏來捕魚，6歲小男童失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲在兒子失蹤後，簡爸爸自責、難過不已，說明事發經過時數度哽咽。（圖／記者陳雕文攝）

在女兒死後，悲痛的簡男開始限制孩子們靠近溪邊，豈料26日下午他拿起魚網準備捕魚時，6歲的兒子卻不斷吵著要跟，最後他只好帶著兒子同行，並不斷囑咐男童「乖乖站在岸邊，不要亂跑！」只是簡男怎麼也料不到，他已經繃緊神經、特別注意安全，但撒個網後一轉身，兒子還是消失在他的視線中。

據記者了解，在兒子失去蹤影後，簡男情緒幾乎潰堤、自責不已，警消26日下午搜索一陣後仍沒有結果，只好於傍晚6時35分先行收隊；27日上午8時30分，警消再度集結展開搜救，簡男也含著淚水穿上救生衣、加入搜救行列，只盼著奇蹟能夠發生，可以盡快找到兒子。

新北市消防局第四救災救護大隊組長陳釋祥表示，今（27日）將會沿著攔沙壩開始向上游事發地點搜索，每5公里分為一個段落，搭配警消人員、民間搜救團體、空拍機等搜索5個區域，而去年男童姊姊溺斃的地點，也會列為重要區域。陳釋祥說，該處為峽谷地形，水下地形落差很大，且今水量又比平常大了一倍，溪流相當湍急，大大增加搜救難度，因此目前先以岸巡為主，倘若發現男童衣物等其他可疑物品，再請同仁下水搜索。

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▼警消27日上午集結，持續搜索6歲的簡小弟。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來捕魚，6歲小男童失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來捕魚，6歲小男童失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來捕魚，6歲小男童失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：烏來,南勢溪,捕魚,爸爸,男童,6歲

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