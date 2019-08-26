開心吃粽...喀一聲吐出「3顆假牙」！定睛一看秒反胃　網驚呆：夭壽喔...

▲吃肉粽吃到一排假牙，讓原PO爸爸從此對粽子產生陰影。（圖／網友授權使用）

記者陳韻如／綜合報導

吃肉粽吃到異物，吐出一看竟是假牙，這畫面實在太驚悚。一名網友就在臉書PO文表示，因為爸爸朋友經常誇某攤的粽子好吃，於是特別買回家分享。然而，爸爸咬著咬著突然「喀」的一聲，吐出一看竟是一排3顆的假牙，而令人驚恐的是，檢查後，爸爸的牙齒完好如初的在他口內，「那麼～這3顆假牙誰的呢？」

原PO在臉書貼出失物招領的文章寫道，「爸爸的朋友直誇竹北新市場某攤粽子無比好吃，一日心血來潮買來分享，媽媽於是蒸來給爸爸當午餐。」但吃著吃著，卻咬到硬物，一開始還以為是骨頭，但沒想到吐出一看，卻是一排3顆的假牙。

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▲吃肉粽吃到一排假牙，讓原PO爸爸從此對粽子產生陰影。（圖／網友授權使用）

正當眾人笑著爸爸的假牙掉了，但沒想到，經過檢查後，「不！得！了！爸爸的真牙、假牙全都安然健在，那麼~這3顆假牙誰的呢！？！？」事後，原PO的爸爸對粽子產生了陰影，但因為3顆假牙也要花不少錢，「還是希望能夠物歸原主。」

這篇文章事後也在轉發到各大群組，不少網友看照片後紛紛作嘔，留言「這機率太低了！但也太誇張了啦！」、「OMG...對粽子也有陰影了」、「很噁咧！看圖都快吐了～」

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