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逼車毆打引眾怒！日網友肉搜錯人…280通電話擾民　受害女經理氣提告

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記者林瑩真／編譯

日本茨城縣10日發生一起事故，一名男駕駛在高速公路上公然逼車，接著下車狠揍對方駕駛，並讓女伴將受害者照片拍下。可怕行徑的影片在網路瘋傳，讓日本網友氣得直接肉搜這對男女嫌犯，誰料，網友肉搜錯人，讓一名毫無關係的女性遭到凶狠威脅，一度危害人身安全，如今，該名女性打算提告。

綜合日媒報導，暴力男宮崎文夫駕駛白色SUV車輛，一邊彎曲前行，一邊持續逼車，將不曾見過面的受害者逼到停車後，隨即下車靠近，大喊著「快下車，我要殺了你」，接著就狠狠揍了5拳；而坐在副駕駛座的女伴喜本奈津子則用手機拍下受害者照片。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

現場毆打影片曝光後，引起網友氣憤，紛紛在網路肉搜嫌犯身分。不料，一名毫無關係的女子竟因為Instagram被宮崎追蹤，戴著太陽眼鏡的照片引起誤會，讓網友誤認她就是喜本奈津子，開始瘋狂挖出她的個人資料，包括本名、露臉照，甚至灌爆她的推特，收到大量且狠毒的威脅訊息。

起初，女子在網路上澄清網友肉搜錯人，但卻收到更多、更狠的罵聲，如「像妳這種人還不去自首」、「死老太婆快去自首」、「這麼愛拍，妳怎麼不敢露臉」等，還有超過280通的電話騷擾，嚴重影響女子的工作及生活品質。

報導指出，女子是一家公司的總經理，如今被肉搜網友影響生活，決定提告並要求損害賠償，同時希望網友在網路上發言、行為要再三考慮。

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