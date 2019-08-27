郭台銘選總統「不入民眾黨」！　與柯王結盟…還剩2件事要喬

▲郭台銘將主導三方結盟方向，目前已初步規劃人力布局，柯、王2陣營都有核心幕僚進駐團隊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，鴻海創辦人郭台銘已確定排除「換瑜」代表國民黨參選的計畫，朝獨立參選方式搶攻總統大位，且為讓鐵三角結盟更穩定，本週起，郭與台北市長柯文哲、前立法院長王金平，三方將明確討論合作分工，「共組競選團隊」及「共推立委」將成為郭柯王結盟的最後一哩路。

本刊掌握，包括柯、王兩人要不要掛職務、掛什麼職務，將是接下來三方會談的重點。知情人士指出，郭營希望三方既然決定合作，彼此連結就要深一點，必須確保3人結盟不會是「三條平行線」，因此必須有足以代表柯、王兩陣營的人物進駐郭台銘競選團隊，王營預料會由王金平親自上陣擔任重要競選職務，至於柯營，郭則一直希望由柯文哲本人或幾乎是柯化身的心腹蔡壁如親自擔任競選團隊要職，以確保外界能接收到三方合作的意向，順利接收柯粉的支持。

至於柯文哲的台灣民眾黨立委名單，將確定由三方共同討論。知情人士透露：「立委人選勢必會有郭、王人馬！」他指出，郭、王兩人確定不會入民眾黨，但郭、王兩陣營推薦不分區及區域立委人選給柯營，柯營將會以人才大水庫的形式接受推薦，並成立遴選委員會，挑選出各專業領域的立委候選人，以民眾黨的名義參選。

親王人士透露，國民黨現在自顧不暇，無法給立委資源，反讓郭柯王聯盟找到破口，可以有運作空間。3人當中，王金平擁有多年操盤選舉的經驗及豐沛人脈，不只熟悉地方頭人、樁腳等「線頭」，還知道哪個縣市要找誰，堅強的陸軍實力將有助郭布局各地組織戰。



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