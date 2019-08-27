郭台銘確定參選！郭守正證實「不等換韓國瑜」　9月啟動連署

圖、文／鏡週刊

2020年總統大選，以鴻海創辦人郭台銘為首，結合台北市長柯文哲及前立法院長王金平組成的第三勢力參選態勢明確，三方將以「台灣的第三條路」為號召持續備戰，郭營近半個月更已私下招兵買馬、籌設競選團隊，預計在9月宣布投入大選，並以手機發動連署。

▲代表藍、白力量的第三勢力正式成軍，郭柯王結盟將為2020總統大選投下變數。（圖／鏡週刊提供，下同）

選在823砲戰紀念音樂會場合，鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平首度同框公開亮相，3人特地穿著含有白、淺藍及深藍的服裝出席，合影時3人不斷變換隊形，但最後壓軸則由郭董站在中間的位置，醞釀多時的三方策略結盟，由郭董主導的態勢已不言而喻。

郭柯王結盟態勢明確，本刊掌握，親郭陣營曾討論過等待國民黨「換瑜」由郭出征的選項，評估可行性太低、變數太高，最後已排除這個選項，郭台銘兒子郭守正近日甚至親口對友人說：「確定不會等換瑜了！」親王人士也透露，王金平日前私下與一名駐台代表會面時即明確表示：「第三勢力合作確定了，現在已在收尾階段」。

▲面對黨內同志及昔日老長官結盟攪局，韓國瑜（圖）整合總統之路出現變數。

知情人士透露，郭董雖未鬆口表態參選總統，但與柯王已有默契，除了結盟態勢已定，郭台銘並不會主動脫黨，換言之，郭宣布參選總統只剩出場形式，在11月正式完成連署前，郭不會刻意攻擊藍營，等於是把黨籍問題丟還給國民黨；本週起，三方幕僚將密集溝通、討論，拍板合作模式，郭正式宣布前，3人也會密集坐下來談。

根據郭營初步規劃，王金平將掌舵陸軍布局，操盤全國各地組織策略，至於擁有高聲量的柯文哲則擔任空軍砲擊手，從網路全力助攻空戰，柯、王兩陣營都會有核心幕僚進駐郭的競選團隊；另郭柯王也會聯手推薦立委人選給柯文哲的台灣民眾黨，形成人才大水庫，讓3人結盟意向更明確。

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