郭台銘參選「關鍵數字917」　衝刺百萬連署！幕後藏鏡人曝光

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，本刊調查，郭董將在9月17日總統參選連署期限截止前，以無黨籍身分登記參選，正式向藍營攤牌。為了募集28萬份的總統連署書，郭陣營近日進入備戰狀態，已委託財經界大老製作手機連署APP，將用科技的方式衝破百萬連署。

▲郭台銘（中）將無黨籍身分登記參選，正式向藍營攤牌。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，考量中選會現行紙本連署的作業形式太慢，郭陣營已透過聯電榮譽副董宣明智委託製作手機連署APP，柯、王陣營為了表達合作態度，也將透過各自系統協助連署作業。

不過，郭台銘一旦宣布脫黨參選，恐面臨國民黨黨紀處分。黨內人士指出，黨高層目前仍持續向郭釋出善意，尤其近日在郭陣營拋出「報備參選」一說，雖完全不可行，但黨主席吳敦義第一時間未果斷反駁，反倒以「要傷腦筋了」柔性回應，目的就是期盼還有轉圜餘地，也希望不刺激到郭的情緒。

▲力勸郭台銘參選的其好友宣明智（圖），近日已著手開發手機連署APP，要替郭衝刺連署。

另一方面，在基層逐漸湧現開除郭、王黨籍的聲浪下，黨中央也定調，若郭在9月17日登記總統連署截止前，申請為被連署人，黨傾向先不給予黨紀處分，會等11月22日總統副總統候選人登記期限截止日，郭如登記為候選人，才會正式攤牌，開除郭的黨籍。

更多鏡週刊報導

【郭董九月參選2】打造勝選方程式 郭柯王只剩2件事要喬

【郭董九月參選4】韓國瑜整合最後希望 她才是唯一能阻止郭董參選的女人