入門款必備！ 各類肌型救星「PS美美研眼霜」...夏日持妝無雷好物

文／阮巧雯

我從大一的時候就開始用眼霜，因為本身是超級乾肌，臉上超級容易出現細紋，所以很重視每個部位保濕狀況。最近剛好看網路上很多人在試PS美美研電眼修修發光全效眼霜，我用了之後覺得，終於可以不用花大錢買專櫃眼霜了。

▲PS美美研的眼霜適合任何膚質使用。（圖／阮巧雯攝）

一般主打質地清爽的眼霜對我來說保濕度根本不夠用，我是那種用超級滋潤保養品都不會長肉芽或痘痘的人，這支眼雙雖然很薄透，保濕度非常強，而且很好推開，而且味道是淡淡花香，不會聞起來感覺加了一堆香精。

我覺得這支眼霜最厲害的地方是，可以塗全臉，特別是對油性肌的人來說，在夏天一瓶搞定真的超方便，我用了這麼多眼霜，很少找到同時適合乾性肌和油性肌的產品。

▲▼質地清爽好推開吸收快，還帶淡淡花香味。（圖／阮巧雯攝）

除了日常保養，我上妝前也會把這支眼霜當保濕妝前乳，先擦一層在眼周按摩吸收，再塗全臉。化出來的妝超服貼，一整天下來，坐在冷氣房辦公室將近9個小時，也沒有脫妝或是龜裂的問題。

▲平常上班如果素顏，化妝包基本上只帶PS美美研眼霜和送的唇蜜。（圖／阮巧雯攝）

如果最近想入手眼霜產品的人，PS美美研電眼修修發光全效眼霜真的大推，除了價格親民，最近還有優惠活動，我剛好趕上，送了一支唇蜜，顏色非常自然，適合上班族和學生日常擦。唇蜜除了質地水潤保濕，顏色還超持久！我擦去上班，一整天都沒補，下班嘴唇居然還是粉嫩粉嫩，這組眼霜，激推！

▲使用PS美美研眼霜當妝前乳，底妝非常持久，8個小時下班後（右）雖然臉有點出油，但底妝還是很服貼。（圖／阮巧雯攝）

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