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倒垃圾也能「撩妹」　新北市限量推出三款文青風垃圾袋

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▲▼新北市環保局與台藝大合作，推出文青風環保兩用袋。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北市環保局與台藝大合作，推出文青風環保兩用袋。（圖／翻攝侯友宜臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

倒垃圾是民眾的日常所需，新北市環保局與國立臺灣藝術大學推出三款「文青風」環保兩用袋，讓倒垃圾更有趣，其中一款「搭訕系列」讓新北市長侯友宜印象深刻，盼能透過這樣的創意增添生活趣味。

台藝大學生發揮創意，設計新款環保兩用袋「垃圾話」，將陸續推出「幹話系列」、「公益系列」以及「搭訕系列」各五款樣式，而採用黑白設計，搭配上幽默詼諧的圖片跟語句，獲得網友一片讚聲。

▲▼新北市環保局與台藝大合作，推出文青風環保兩用袋。（圖／翻攝侯友宜臉書）

侯友宜26日在臉書PO出新款垃圾袋，他一看到就覺得看很喜歡，非常文青、非常美。其中，印象最深刻的是「搭訕篇」中印有「妳是我的愛麗絲」款，雖然不知道對象會不會買單，但創意絕對滿分，還自嘲「我的年紀拿起來有點煞風景」，最喜歡的是「公益篇」的「丟垃圾不要丟我」，上面印了一隻小狗，想起自家毛小孩，似乎也在呼籲大家不要隨意棄養寵物，相當可愛。

這款「垃圾話」環保兩用袋預計於今年9月、11月及明年1月將陸續推出，限量400萬個。9月首先上市的市「幹話系列」，上面印有「各位垃圾 車要來了」、「好想當垃圾」、「前任我丟了」等令人噴笑的厭世語錄。

還有「搭訕系列」，使用時下年輕人愛用的「撩妹語錄」，像是「你是我的愛麗絲」、「倒垃圾是為了遇見你」、「想追你 不想追垃圾車」等，期待倒垃圾時可促成一段姻緣。「公益系列」充滿著正能量，帶子上印有貓狗的圖樣，還有呼籲大家不要棄養動物的口號，盼能營造動物友善的城市形象。

▲▼新北市環保局與台藝大合作，推出文青風環保兩用袋。（圖／翻攝侯友宜臉書）

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關鍵字：新北市,侯友宜,垃圾袋,環保兩用袋

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