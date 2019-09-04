單身男2年內月薪超過51331元　不符社會條件…被迫10天內搬家

▲黃先生承租青年社會住宅三重館，2019年9月5日到期，申請續住時卻與物業公司起糾紛 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府為了照顧青年及弱勢族群，在2016年推出青年社會住宅三重館，並委託民間物業公司管理；有民眾住了2年後，因月薪不符續約條件，被迫搬離，物業公司竟沒有規範搬屋緩衝期，讓他措手不及，最後答應到期日後的10日內搬走，甚至要他要恢復屋內全新狀況，否則要支付清潔費，他不滿說「展延期一改再改沒有標準；東西用久都會舊，怎可能回復全新」。

單身的黃姓男子（35歲）2017年成功入住新北市青年社會住宅三重館，原訂只能住到2019年9月5日，必須重新申請續住，但黃先生8月20日申請時，物業公司竟告知「你的條件其中平均月所得6萬元，已超過標準51331元，即便年薪沒有超過124萬，一樣不符資格，必須在期限內搬走。」

黃先生得知後，眼見到期日僅剩半個月，加上工作繁忙擔心搬家緩衝期不夠，於是跟物業公司林姓主管商討展延搬家日一個月，當時口頭答應可以延至10月6日搬離。幾天後，再度打電話到物業公司詢問搬家事宜，並確認最後期限，接電話的詹姓女員工卻驚訝的說「是誰答應你延後一個月，契約就是9月5日要搬走」

翌日，黃先生直接到物業公司找上林姓主管，質問他是否有親口答應展延一個月，林姓主管矢口否認，雙方鬧得相當不愉快，經過協商後，決定讓黃先生延到9月16日，但他仍不滿地說「為何沒有規範，難道順延一個月或10天，都可以隨便決定嗎」

黃先生進一步地說，物業公司還要他把房間恢復成交屋時全新狀況，連廁所膠條都要刷白，否則將要負擔清潔費用800-1200元，「東西用久都會舊，怎可能回復全新」。新北市政府照顧青年推社會住宅，卻在退租部分沒有規範，讓租屋者滿肚子苦水。