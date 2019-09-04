汐止民生線卡關…侯友宜：希望南港到汐止端先做　提早1年動工





▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／新北報導

新北市汐止交通已成當地居民多年的惡夢，眾所期盼的「汐止民生線」至今仍然卡關，加上日前台北市長柯文哲直言這條線如同「盲腸」，讓不少人越來越失望。針對汐止民生線的進度，新北市長侯友宜4日表示，如果台北市希望暫緩，那希望汐止到南港這一段先做，原本預計2023年動工，也希望能夠提早一年。

4日市政會議由汐止區公所進行工作報告，侯友宜關切汐止地區的交通問題，要求捷運局加速汐民線工作期程，原先預定2023年（民國112年）動工，但希望能提早開始，讓汐止地區大眾運輸動脈盡快貫通。另外，汐止康寧街新增國道匝道的工程，侯友宜也指示交通局盡速定案，不能延宕時效，更不能辜負地方的期待。

侯友宜在會後受訪時表示，關於汐止民生線，得跟台北一起共同努力，其實他相信台北市跟他們的合作應該都不會有問題；因為涉及到二階環評，台北市這個部分要再報給環保署來做一個審查，對方也是積極在做，「我們希望更快速的在環保署能夠通過，讓我們的汐民線能夠及早動工。」

侯友宜說，萬一台北市那邊要慢一點做，那他希望汐止到南港這一段先來做，之前他們也跟台北市有溝通過，原則上只要環評、綜規大家都核定下來以後，汐民線這一段都希望能夠及早動工。原預計動工時間是2023年，今天要求新北捷運局跟台北市並肩作戰，希望能夠更提早，「只要能夠提早一年就提早一年，因為這是我們汐止人殷殷期盼的一條非常重要的捷運系統。」