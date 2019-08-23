影／萌犬跑跳碰！　「狗狗運動會」上海亞寵展最讓人融化的瞬間

記者陳政錄／上海報導

大陸寵物市場井噴式發展，連帶使得各種「狗狗運動會」出籠，於正在上海舉行的第22屆亞洲寵物展覽會上，就有「中國犬敏捷代表隊」於會上帶來表演賽，希望讓更多人認識這種飼主與狗同樂的萌犬運動，除此之外，會上還有包括狗狗的水上運動會等即將登場。





▲亞洲寵物展,寵物運動會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

事實上，這類「犬敏捷運動」起源於歐洲，原本為訓練狗狗在跟隨人類登山、狩獵時通過障礙，後逐漸演變為訓練犬隻正確通過旗桿、管道、橋梁的新興運動，近年於兩岸都能在各類大型寵物活動中，看到飼主與狗狗同樂的身影。

而在21到25日於上海舉行的第22屆亞洲寵物展上，主辦方就邀請中國犬敏捷代表隊進行表演賽，分為小型犬、中型犬、大型犬三個組別，30多隻敏捷犬參加，犬種主要以德國牧羊犬為主，其中4隻將在今年9月前往芬蘭，競逐世界錦標賽的資格。

「哎呀，把桿子全碰倒了」、「這隻狗狗沒有按照路線走，成績只能無效了」值得注意的是，儘管飼主與狗狗們一同訓練已久，但過程中難免有不少「不受控」的情況發生，甚至有狗狗玩心大起，但飼養員們仍是不斷鼓勵，一同完成比賽項目後再一把抱起狗狗，給予獎勵。

主辦方指出，在敏捷犬的訓練過程中，只有透過不斷的鼓勵，才能讓狗狗「跑對方向」，因為對他們來說，障礙環境就如同大型遊樂場，責備只會降低狗狗玩樂的意願，要讓牠們「玩得開心、玩出成就感」方能製造雙贏。

據了解，亞洲寵物展自2017年移師上海新國際博覽中心舉辦後，規模隨大陸寵物市場發展屢創新高，今年展出面積達到18萬5,000平方公尺，較去年新增4個場館，分為寵物零食、寵物用品、爬行類寵物及水族、進口寵物食品、國際品牌、醫療與保健、智能生活等多種專區，全球超過1600個參展商、2萬多個品牌與會。21到23日開放專業觀眾入場，24到25日一般民眾也能持票入場。