鮮甜陽澄湖大閘蟹來臨！他揭秘...XX時候買的「肯定假貨」

▲ 吃大閘蟹四大步驟，搗蓋、去臍、去鰓、對折，先內再外。（圖／記者陳世昌攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中秋將近，又是吃大閘蟹的好時節，不過蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生透露，目前螃蟹還未完全成熟，今年的陽澄湖大閘蟹開捕節暫定在9月23日常熟沙家濱開捕，到時候才會正式起水大規模上市，「所以今年的中秋節大家是吃不到陽澄湖大閘蟹了，大家還要再等等。」

▲江蘇省崑山市是「中國陽澄湖大閘蟹之鄉」。（圖／翻攝自新浪蘇州）

據《揚子晚報》報導，秋風起、蟹腳癢，吃貨們紛紛敲桌詢問，「今年中秋可以吃到大閘蟹嗎？」對此，姚水生表示，由於今年中秋是9月13日，比去年早了11天，陽澄湖的螃蟹還有最後一次蛻殼，到9月中旬還不會完全成熟，開捕節暫定在9月23日。

姚水生透露，經過前期監測，2019年的產量要比往年高，但價格不會回落，這是因為陽澄湖大閘蟹圍網養殖面積有限，飼養成本比較高；上市後，母3兩、公4兩，10只裝的螃蟹禮盒，售價應在800元人民幣（約新台幣3550元）左右。

▲整個陽澄湖15000畝水面一年總產才不到2000萬隻蟹，隻隻都要精心飼養成熟才能捕撈。（圖／中新社）

不過螃蟹控們不用擔心，常州長蕩湖蟹、陝西南江湖水庫蟹確定將在中秋前搶先上市，爭奪節慶市場，日期約在9月10日，價位也比陽澄湖大閘蟹便宜。此外，消費者們要注意，市面上有不法商家會通過將外地蟹運往陽澄湖泡一泡水，再發送到外地，「泡澡蟹」價格翻了10倍，今年在開捕之前上市的，都是假的陽澄湖大閘蟹。