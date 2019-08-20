【廣編】金格中秋鑽石月餅曝光　創意珍奶、芝麻爆漿超吸睛

【廣編特輯】

圖、文／金格食品提供

高級食品品牌金格KÖNIG挑戰烘焙極限，首創月餅市場上第一顆鑽石級精品月餅，更推出創意珍珠奶茶、芝麻爆漿口味。禮盒以「珠寶盒」為靈感發想，搭配時尚設計，提在手上宛如精品名牌包，展現奢華品味，還沒正式推出就有幾款禮盒幾乎完售。

2019金格中秋珠寶禮盒從內到外打造精品風貌，禮盒以寶石鑲嵌月亮、燙金詩句設計，搭配今年鮮黃、藍綠、珊瑚紅、漸層藍等時尚色，已有幾款被企業搶購完銷。而「限量頂級月夜禮盒」富貴紅燙金法式中國風設計，未來更變身為珠寶盒，月餅品嘗後，首飾、手錶、筆刷都可收納其中，因為是全手工製作，無法再追加，是全球獨一無二的限量款，特別受到頂級客層、時尚名媛和長輩們指定購買。

由藍帶主廚操刀的中秋鑽石月餅首度曝光，採用鑽石切割線條設計，外型時尚令人驚艷，其中最具話題的，就是將全世界都在瘋的台灣之光「珍珠奶茶」變身月餅，以黃金比例融合茶香、奶味，搭配Q彈椰果珍珠，充滿濃濃玩心與創意，讓珍奶控瘋搶，才推出就訂單爆滿。

鑽石月餅餅皮是用富含纖維的白鳳豆泥取代麵粉秘製而成，清爽少負擔，但做工更困難繁複，這次更挑戰把流動的芝麻包入，經過研發團隊一次次的嘗試，終於創造芝麻爆漿口感，揉合日本抹茶外餡，不同層次堅果香氣頓時在喉間迴盪，是吃過馬上會購買的老饕指定款。