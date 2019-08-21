　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋應景暖心好禮　新竹市三庇護工場推禮盒服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲慢飛兒庇護工廠推出中秋節商品-百花精品濾掛式咖啡禮盒。（圖／新竹市政府提供）

▲慢飛兒庇護工廠推出中秋節商品-百花精品濾掛式咖啡禮盒。

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場皆推出伴手禮，包括慢飛兒的咖啡禮盒、喜憨兒的月餅禮盒等，竹夢園-希望工坊也推出喜迎中秋淨來滿額送好禮活動。市長林智堅歡迎民眾以行動支持身心障礙者職涯發光，購買響應公益，送禮自用都得意。

勞工處說明，庇護工場針對就業能力不足之身心障礙者提供工作場所，強化庇護就業者工作認知、態度與就業能力，並結合職業重建的專業轉銜規劃，促進庇護員工職涯發展。竹市目前輔導立案的庇護工場有3家，分別是慢飛兒庇護工場、竹夢園-希望工坊，以及新竹市喜憨兒烘焙餐廳，市府每年編列約800萬元之經費，提供46個職缺予身心障礙朋友工作。

慢飛兒庇護工場推出的秋節商品－百花精品濾掛式咖啡禮盒，愛恆啟能中心創辦人戴耀賽表示，慢飛兒使用的咖啡豆來自公平貿易，讓一杯咖啡擁有支持小農、保護環境、身障就業等三份關懷，是送禮的好選擇。民眾的認購支持，同理到這一群慢飛兒雖然飛得很慢，但透過學習生產技能與就業協助，一樣可以成為社會生產者！而贈送親友，就會將這份心意傳遞下去，就是持續轉動幸福的力量。

「竹夢園-希望工坊」為回饋支持者，即日起推出「共賞清淨地球，喜迎中秋淨來」好禮大方送活動，只要消費滿5000元，即贈送精美好禮一份，還可集點大方送喔！庇護員工們在就業服務員的帶領下，清潔品質優良，橫掃新竹縣市，前理事長陳貴鳳日前表示，今年業績上看千萬元。希望佳節共享乾淨家園，並獲得更多的工作機會。　

新竹市喜憨兒烘焙餐廳與喜憨兒基金會同步推出名插畫家幾米為淡海輕軌創作《閉上眼睛一下下》的限量月餅禮盒。口味多元，有常見的廣式蓮蓉、菠蘿芋頭Q心月餅，還有以紅麴為日式餅皮上色、玫瑰花造型的玫瑰起士，每一口都可以吃到濃濃的起士味，色香味滿分。

慢飛兒庇護工場咖啡訂購專線：03-5366780、03-5366555聯絡人：戴小姐、劉小姐；竹夢園-希望工坊喜迎中秋淨來熱線 03-5152464、03-5322886；新竹市喜憨兒烘焙餐廳專線：03-5748134。勞工處歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，請洽勞工處就業服務科，電話03- 5324900分機40、20。

▲慢飛兒庇護員工包裝咖啡中。（圖／新竹市政府提供）

▲慢飛兒庇護員工包裝咖啡中。（圖／新竹市政府提供）

ET快訊
韓國瑜追蹤器案大逆轉！王淺秋改口：疑似或可能有
攻頂來不及還救人！「聖母峰睡美人」曝屍9年死前怨：為什麼沒人

關鍵字：中秋,禮盒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化要捷運沒有設交通局　時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美

佔車道挖6年被罵翻　宜蘭五結中正路早半年變平坦了

林智堅與黃偉哲化身超級拍賣員　老欉文旦30分鐘完售

中秋應景暖心好禮　新竹市三庇護工場推禮盒服務

內湖國中五福路通學步道開工　守護香山孩童上下學平安

新竹市「寶寶抓周」24日登場　20日報名額滿為止

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

未上市股票投資可賺　行員與警方合作成功阻詐

暑假邁向倒數！竹市警局維護青少年安全　用心看得見

7旬老嫗昏倒竹南街頭　員警＆路人合力協助急送醫

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

彰化要捷運沒有設交通局　時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美

佔車道挖6年被罵翻　宜蘭五結中正路早半年變平坦了

林智堅與黃偉哲化身超級拍賣員　老欉文旦30分鐘完售

中秋應景暖心好禮　新竹市三庇護工場推禮盒服務

內湖國中五福路通學步道開工　守護香山孩童上下學平安

新竹市「寶寶抓周」24日登場　20日報名額滿為止

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

未上市股票投資可賺　行員與警方合作成功阻詐

暑假邁向倒數！竹市警局維護青少年安全　用心看得見

7旬老嫗昏倒竹南街頭　員警＆路人合力協助急送醫

遠東「HAPPY GO PAY」正式上線　遠百消費滿2千送100元

「謝絕」麥當勞得來速為哪樁？　美國政府：這是為了降低空污

妙麗的「初戀」其實是跩哥馬份！　艾瑪華森合體湯姆費頓⋯CP粉哭了

男友要「制服play」她興奮期待　卻等到「尼姑裝+大悲咒」傻眼：已分手！

「我柯黑我驕傲！」　王世堅：下個月開議請大家拭目以待

修杰楷接放學！　咘咘走到一半「突然強吻Bo妞」反應Q炸

被女友分手！直播主深夜絕望喊「要輕生」遭停播…下秒跳漢江自盡

不計較高嘉瑜曾「反姚挺柯」 羅文嘉：相信她這次會睜大眼睛

淫亂富商女密友「開性奴養成班」　手把手教少女如何口Ｘ

施典志／這個時代，為什麼還要繼續寫部落格？

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

地方熱門新聞

台南名校長榮中學驚爆減薪風波

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

少年負氣離家　警「聽音辨位」找..

泰安土石流阻道　中象道路封閉

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒..

稽查病媒蚊　二戰水牢意外曝光

台中仿造連儂牆貼滿字條　市府暫..

台南市7大土地開發案接續啟動

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路..

台南煙波飯店正式開門迎客

仁善國小棒球隊　奪亞太區少棒亞..

2019新竹市國際風箏節

屏東火車站積水、雜草　鍾佳濱邀..

更多熱門

相關新聞

金格中秋創意珍奶、爆漿月餅超吸睛

高級食品品牌金格KÖNIG挑戰烘焙極限，首創月餅市場上第一顆鑽石級精品月餅，更推出創意珍珠奶茶、芝麻爆漿口味。禮盒以「珠寶盒」為靈感發想，搭配時尚設計，提在手上宛如精品名牌包，展現奢華品味，還沒正式推出就有幾款禮盒幾乎完售。

小七跨界聯名款、視覺系月餅上架　搶攻中秋預購商機

8/29開搶！台鐵中秋「北花200元」

酒駕狂飆撞死人　他發抖遞懺悔信挨批矯情

必吃獨家「白玉東坡酥」！85˚C推10款中秋禮盒限時預購享85折

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面