中秋應景暖心好禮　新竹市三庇護工場推禮盒服務

▲慢飛兒庇護工廠推出中秋節商品-百花精品濾掛式咖啡禮盒。

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場皆推出伴手禮，包括慢飛兒的咖啡禮盒、喜憨兒的月餅禮盒等，竹夢園-希望工坊也推出喜迎中秋淨來滿額送好禮活動。市長林智堅歡迎民眾以行動支持身心障礙者職涯發光，購買響應公益，送禮自用都得意。

勞工處說明，庇護工場針對就業能力不足之身心障礙者提供工作場所，強化庇護就業者工作認知、態度與就業能力，並結合職業重建的專業轉銜規劃，促進庇護員工職涯發展。竹市目前輔導立案的庇護工場有3家，分別是慢飛兒庇護工場、竹夢園-希望工坊，以及新竹市喜憨兒烘焙餐廳，市府每年編列約800萬元之經費，提供46個職缺予身心障礙朋友工作。

慢飛兒庇護工場推出的秋節商品－百花精品濾掛式咖啡禮盒，愛恆啟能中心創辦人戴耀賽表示，慢飛兒使用的咖啡豆來自公平貿易，讓一杯咖啡擁有支持小農、保護環境、身障就業等三份關懷，是送禮的好選擇。民眾的認購支持，同理到這一群慢飛兒雖然飛得很慢，但透過學習生產技能與就業協助，一樣可以成為社會生產者！而贈送親友，就會將這份心意傳遞下去，就是持續轉動幸福的力量。

「竹夢園-希望工坊」為回饋支持者，即日起推出「共賞清淨地球，喜迎中秋淨來」好禮大方送活動，只要消費滿5000元，即贈送精美好禮一份，還可集點大方送喔！庇護員工們在就業服務員的帶領下，清潔品質優良，橫掃新竹縣市，前理事長陳貴鳳日前表示，今年業績上看千萬元。希望佳節共享乾淨家園，並獲得更多的工作機會。

新竹市喜憨兒烘焙餐廳與喜憨兒基金會同步推出名插畫家幾米為淡海輕軌創作《閉上眼睛一下下》的限量月餅禮盒。口味多元，有常見的廣式蓮蓉、菠蘿芋頭Q心月餅，還有以紅麴為日式餅皮上色、玫瑰花造型的玫瑰起士，每一口都可以吃到濃濃的起士味，色香味滿分。

慢飛兒庇護工場咖啡訂購專線：03-5366780、03-5366555聯絡人：戴小姐、劉小姐；竹夢園-希望工坊喜迎中秋淨來熱線 03-5152464、03-5322886；新竹市喜憨兒烘焙餐廳專線：03-5748134。勞工處歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，請洽勞工處就業服務科，電話03- 5324900分機40、20。

▲慢飛兒庇護員工包裝咖啡中。（圖／新竹市政府提供）