感情工作兩頭空…他電話向弟訴苦喝完4罐啤酒　墜30公尺橋下亡

▲董男打電話向弟弟訴苦後，就墜落30公尺橋下，傷重不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、孫于珊／新北報導

新北市林口區25日晚間10時許，一名年約26歲董姓男子，疑因感情問題想不開，竟跑到住家附近的東林橋喝酒買醉，然後從30公尺高的橋上一躍而下。警消趕抵後，立即派員下橋搶救，並將董男送往林口長庚醫院救治，但最後仍宣告不治。

據了解，董男因跟女友感情不睦又工作不順，因此在橋上喝了4罐啤酒，還打電話給弟弟訴苦。熟料，董男仍過不了心裡那一關，加上酒精催化，最後跳橋輕生。儘管弟弟當時有趕到現場苦勸，在董男要跳下之際，更拉住他的手不放，但董男死意堅決，撥開弟弟的手後即跳下去。董父接到通知後也趕抵現場，但已經為時已晚。

而警消到場時，發現董男墜落在30公尺橋下的樹叢裡，消防人員趕緊穿上裝備、吊掛下橋查看，起初董男還有意識，連忙將他移動到擔架上固定，並用消防車吊臂將董男吊掛上來，但此時，董男已失去呼吸心跳，救護人員緊急將他抬上救護車送往醫院救治，經搶救後仍不幸身亡。

董男在現場沒有留下任何遺書，警方也沒發現有外力介入痕跡，詳細死亡原因仍待檢警相驗後釐清。

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