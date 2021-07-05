不顧2幼子哭喊不要！他70刀殺妻…看守所內「過量用藥」插管搶救中

▲李男不顧2幼子哭喊「爸爸不要」，狂砍70刀殺妻，遭判刑15年，日前在看守所內「用藥過量」插管搶救中。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市沙鹿區2020年4月29日發生一起家庭慘案！一名李姓人夫長期因為懷疑呂姓妻子有外遇，雙方多有爭執，當天他竟在爭吵間，不顧2個孩子在場哭喊「爸爸不要」，狂砍70刀殺死妻子，見警方破窗而入又想畏罪自盡，被依殺人罪判刑15年，全案上訴二審中。不料，李男2日傳出在看守所內疑用藥過量的消息，目前人仍在加護病房插管治療中。

台中看守所表示，3日晚間李男舍友通報說李男好像身體不舒服，緊急將人送往培德醫院，經醫師診斷，李男有呼吸衰竭狀況，立刻轉送中國附醫，目前仍在加護病房插管治療中。

院方指出，李男可能有「用藥過量」狀況。雖然李男有在培德醫院就診精神科，但是否是服藥自殺，或是其他原因，都有待進一步調查釐清。

回顧案情，起訴指出，人妻受不了老公長期懷疑她外遇，又忙於工作忽略家庭生活經營，而有離婚的打算。但李男不願意離婚，多次挽回不成後，疑心加劇，而有了殺妻後頭同歸於盡的念頭。4月29日凌晨1時許，李男上班到一半請假回家，夫妻倆再度為了外遇、提離婚一事發生激烈爭吵、打鬥。

期間李男將妻子壓在地上猛揍，人妻找到空檔便衝下樓求救，但李男不顧2個孩子狂喊「爸爸不要」，仍不放過妻子，還拿出水果刀、菜刀等利器，朝妻子身上狂砍。人妻頭部中26刀、軀幹22刀、右上肢10刀、左上肢6刀、右下肢6刀，總共被砍了70刀，當場鮮血四濺休克。

▲李男案發時見警方到場，持刀朝腹部自殘。（圖／民眾提供）

過程中鄰居聽到人妻喊「救命」，隨即外出查看並報警處理。員警到場透過落地窗目擊李男仍朝倒臥在地的妻子砍殺，但因大門反鎖無法開啟，只好緊急破窗進入，此時，李男見犯行曝光，竟拿起菜刀反刺自己腹部、多次割自己的右手腕，警方趕緊出動辣椒水將人制伏，並將人妻送醫救治，但人仍不幸因傷勢過重身亡。

法院勘驗各項事證後，認定吳男預謀殺人，且還在2幼子面前剝奪妻子生命，但考量他平時負擔家中大部分支出，非遊手好閒、自私自利的人，認為這是一起社會、家庭的悲劇，李男仍有教化可能，依殺人罪將他判處有期徒刑15年，全案目前上訴二審審理中。

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