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快訊／聲押獲准！舊愛有新歡狠砍4刀　高雄男斷情敵左臂動脈慘死

▲高雄市楠梓驚傳一起情殺案，前任男友找談判，當街殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市楠梓驚傳一起情殺案，前任男友找談判，當街殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區發生一起殺人案件，陳姓男子涉嫌殺害前女友的新歡林姓男子，經過相驗結果之後發現，被害人身體有多處刺傷，左臂動脈疑似都被刺斷，所以現在檢察官認為被告涉嫌重大，同時有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，就在4日晚間11點時，法官以所犯為重罪，有逃亡之虞裁定羈押犯嫌。羈押獲准。

檢察官在4日下午3點進行相驗，發現死者身上有多處刀傷，而且疑似刀刀見骨，而且被刺砍的刀數一時間還無法算清，還得等到法醫研究所報告才能確認。據了解專案小組認為陳姓男子手段殘忍，泯滅人性，不排除他的行兇動機，應該是看到前女友跟新歡同處一室，所以一時氣憤，才憤而行兇，而且行兇的水果刀是從他身上搜出來的，很有可能是預謀犯案，所以檢察官參酌相關跡證以及被告供詞，認為他涉嫌重大，且有逃亡之虞，向法院申請羈押獲准。

▲高雄市楠梓區發生一起男子遭砍死案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓驚傳一起情殺案，前任男友找談判，當街殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

這起殺人案件就發生在3日晚間7點16分左右，66歲陳姓男子來找前女友55歲的馬姓女子，結果發現馬姓女子跟54歲的林姓男子就同在屋子裡頭，結果一時醋勁大發，先是破窗進入屋內之後，來到二樓找他們兩人理論，一言不合，就拿了水果刀砍殺林姓男子，從二樓砍到一樓，林姓男子被砍之後，一路逃竄，最後倒在騎樓死亡。

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