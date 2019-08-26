長髮OL睫毛狂掉…一照眼睛多條「活蟲在蠕動」！醫：「每天化妝」惹禍

▲白領眼睛長螨蟲，竟是因為每天化妝。（圖翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市32歲的劉姓女子是一名白領，每天上班都是全妝，畫眼線刷睫毛膏自然每天必不可少。沒想到，她最近半年總感覺眼睛癢、乾澀，甚至眼睫毛經常脫落，近日就醫檢查，才發現眼睛裡竟然有活蟲子。醫生診斷後認為，是因為每天化妝惹禍！

據《看看新聞》報導，劉女當時一看螢幕，差點嚇傻，「醫生說我的眼睛裡面有蟎蟲，我看了一下居然還有好幾條，還不停地蠕動。」她說，「難怪這半年來總是覺得眼睛又乾又癢，還經常有睫毛脫落。」

▲經過治療，她恢復狀況良好。（圖翻攝自《看看新聞》）

眼科醫院角膜及眼表專科主任吳尚操說，「經過檢查，她確診為蟎蟲性瞼緣炎。」針對病情，劉女通過治療，目前恢復情況良好。

那麼，這些嚇人的蟎蟲是如何鑽進眼睛裡的呢？角膜及眼表專科主任吳尚操認為，患者愛化妝，如果卸妝不乾淨，眼睛可能會滋生蟎蟲，「蟎蟲最喜歡寄生在人體的睫毛和皮膚上，輕度的會造成眼乾眼紅、眼睛發癢、眼部分泌物增多、睫毛反復脫落等，一根睫毛最多可寄居36只蟎蟲。」

他提醒，如果不及時治療，時間長了，嚴重時可導致不同程度的眼部病變，「夏季氣溫高，蟎蟲的活動活躍，高發人群包括抵抗力較差的中老年人、腫瘤患者、抽菸人士、化妝人士等。」