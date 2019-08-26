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12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天　吳德榮：若北轉則靠近台灣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲菲律賓東方海面的低壓可能成颱。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周四起變天！氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率，但各國系集模式模擬的路徑很分歧，若北轉將因靠近台灣的程度不同，反映出不同的天氣變化。對此，中央氣象局預報員陳伊秀指出，該低壓什麼時候變熱帶性低氣壓或颱風，「現在開始都有機會」，目前預估進入南海後有偏北分量，但到底偏北多少、影響台灣天氣程度還要觀察。若屆時成颱，將是今年第12號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供，指植物）。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（26日）各地天氣恢復穩定，因吹偏南風，午後雷陣雨主要在西半部山區和嘉義以北的近山區平地；各地高溫約33至34度，東半部稍微低一些約32度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今各地要注意午後雷雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二（27日）、周三（28日）天氣更好，午後雷雨侷限在山區，台東、恆春半島偶爾有零星降雨，但量值不多，各地高溫有機會達到34、35度；周四（29日）起低壓帶影響，水氣略為增加，周四東半部、恆春半島有局部降雨，其他地區山區、近山區平地要留意範圍較廣的午後雷雨。

陳伊秀表示，周五（30日）至周日（9月1日），東半部和南部水氣增多，其他地區以午後雷雨為主。目前菲律賓東方海面有個低壓，她指出，有發展成颱風趨勢，25日的結構就不錯，但什麼時候變成熱帶低壓或是颱風，「現在開始都有機會」，不過發展強度和走法有分歧。

陳伊秀指出，目前各模式傾向周四、周五通過菲律賓，進入南海後有一些變數，因屆時副熱帶高壓會逐漸減弱，有偏北分量讓它稍往北抬，但北抬的程度是到巴士海峽還是台灣海峽，都還有變數。

▼菲律賓東方海面低壓發展中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

陳伊秀說，該熱帶系統會影響到台灣天氣，目前預報周四到周日低壓帶影響，南部、恆春半島和花東除午後的其他時間也會下雨，但影響程度還要看後期帶上來的水氣。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，該熱帶擾動大約在菲律賓東方海面，或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率；但各國系集模式模擬的路徑很分歧，有因模擬的太平洋高壓較強，東風導引西進，穿過呂宋島而進入南海（美國GFS、歐洲ECMWF）；也有因模擬的太平洋高壓較弱，部分模擬路徑受偏南風導引北轉，而與台灣相距有的遠、有的近（加拿大CMC），所以未來模式模擬的太平洋高壓的強弱變化，是需持續觀察的重點。

吳德榮指出，若熱帶系統穿過呂宋島而進入南海，周五至周日台灣附近水氣將增多，北部、東半部有局部陣雨，西半部午後局部雷陣雨的機率提高；若熱帶系統北轉，將因靠近台灣的程度不同，反映出不同的天氣變化，需持續觀察。

▼吳德榮貼出各國模式模擬圖，歐美估熱帶系統進入南海，加拿大估北轉。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風

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