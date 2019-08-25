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颱風期間強化整備應變能力　玉井警力保民眾生命財產安全

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▲「白鹿」颱風來襲期間，台南市玉井警分局全員投入防災應變，守護民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「白鹿」颱風來襲期間，台南市玉井警分局全員投入防災應變，守護民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「白鹿」颱風來襲期間，台南市玉井警分局災害緊急應變小組，同步提升為一級開設，各單位主管全部進駐參與作業，以強化整備颱風應變能力。

▲「白鹿」颱風來襲期間，台南市玉井警分局全員投入防災應變，守護民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井警分局於8月24日晚上6時許執行巡邏時，主動發現南化區西埔里廣告招牌掉落佔用機車道，現場除先行擺放交通錐警戒，並協助里長廖大宇里長及廟方人員前往處理清除。

▲「白鹿」颱風來襲期間，台南市玉井警分局全員投入防災應變，守護民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8月25日上午8時許颱風過後，發現玉井區三埔里三埔社區活動中心對面樹枝及電線掉落，佔用車道，除現場派2員警力管制指揮交通及擺放交通錐警戒外，並主動聯絡玉井區公所及臺電人員前往處理。

另玉井分局亦成立曾文水庫、南化水庫及鏡面水庫洩洪（溢流）監控小組，只要水庫洩洪或溢流時，均通知各分駐、派出所透過里長廣播及巡邏時加強提醒民眾遠離水庫及河流，以保障民眾之安全。

▲「白鹿」颱風來襲期間，台南市玉井警分局全員投入防災應變，守護民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井警分局長楊青垂表示，這次颱風開設時，各分駐、派出所均備妥警戒繩置放於巡邏車後車箱，以備不時之需；另向曾文工務段商借塑膠紐澤西護欄6具，只要需封路或封橋時均可即時派上用途，不待相關單位或廠商前來處理，就可先行防止危害發生；另玉井分局轄內土石流潛勢溪保全戶對象計136戶，431人，亦隨時與玉井、楠西、南化區公所聯繫，只要啟動預防性勸離及撤離的作為，均立即派員前往協助，全力保護民眾的生命、財產安全。

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關鍵字：颱風,玉井警,生命,財產,安全

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