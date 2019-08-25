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影／一周天氣出爐！菲東又有熱帶擾動醞釀...　周四再變天「下雨熱區曝」

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記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！白鹿颱風遠離後，周一各地大致恢復到典型的夏季型天氣型態，僅東南部、恆春半島偶有短暫陣雨。周二、三水氣減少，各地晴朗炎熱，但周四低壓帶再度影響台灣，屆時天氣不穩，南部及東部局部又會有短暫陣雨。另外，菲律賓東方海面未來有熱帶擾動發展可能，但其發展強度及動向，要到周二、三才會明朗，氣象局將持續觀察。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲下周前半期天氣大致高溫炎熱，後半期水氣增易有雨，另外，菲律賓東方海面又有熱帶擾動醞釀。（圖／中央氣象局）

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▲▼天氣圖。（圖／中央氣象局）

▲周一東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，其他地區大致為多雲到晴，但要留意午後局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，周一各地大致恢復到典型夏季型天氣型態，但是由於仍有殘存水氣，東南部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其餘地區則要留意午後雷陣雨發生。

周二及周三太平洋高壓勢力將逐漸增強，台灣附近水氣少，各地都是晴朗炎熱的天氣型態，午後雷陣雨也只侷限在山區一帶，雨勢也不會太大。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局製作一周天氣圖，前半期各地天氣大致高溫炎熱，後半期水氣增，南部、東部易有雨。（圖／中央氣象局）

但到了周四之後，太平洋高壓勢力逐漸減弱，海洋性氣團又逐漸擴展至台灣一帶。在低壓帶影響下，南部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致可維持多雲的天氣，但是中午過後會有雷陣雨發生，雨勢也會較為明顯。

另外，菲律賓東方海面目前又有雲系在醞釀中，氣象局表示，現在環境很適合熱帶系統發展，但會發展到哪種強度以及未來走向，變數仍相當大，預估要下周二、三才會比較明朗，並影響到下周後半段的天氣變化。

▲▼天氣圖。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東方海面又有熱帶擾動醞釀，未來發展的程度及走向將影響下周後半段天氣變化。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮昨（24）日也在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新各國模式模擬顯示，下周一至三又有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，下周四、五（29、30日）各國模式模擬的路徑很分歧，有西進穿過呂宋島進入南海的，也有北轉太靠近台灣的。但是，無論是有關熱帶擾動的發展及動向，或者下周四、五台灣的天氣，模擬的「不確定性」太大，仍需持續觀察。

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關鍵字：一周天氣,氣象局,氣象雲,吳德榮

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