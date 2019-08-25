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十一閱兵國產化創新高　解放軍主力戰機換「太行引擎」

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▲▼中國閱兵。（圖／CFP）

▲中華人民共和國成立後，先後10多次舉行國慶首都閱兵。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

距離大陸建國70周年國慶閱兵已不足40日，各個受閱兵種亦準備進入綵排演練。《明報》引述消息人士說法，稱此次規模超過以往，國產化裝備比例亦再創新高，包括多個主力戰機均已換裝國產「太行引擎」。這意味著大陸已經突破受限進口引擎的瓶頸，戰機生產和更新換代的速度將大大加快。

據報導，此次「十一」閱兵上，除了備受關注的殲-20、直-20、運-20等解放軍最先進戰機外，於去年開始執行戰鬥值勤的殲-10C、殲-16戰機，以及過往極低調的殲-11D和航母飛鯊中隊的殲-15戰機，均將亮相。

消息人士證實，近來愈來愈多的參加國慶閱兵的解放軍軍機開始在華北多個機場集結，軍方亦頻頻在華北空域臨時劃出軍用空域用作綵排演練。其中航母飛鯊中隊的多架殲-15艦載機成批次出現在訓練空域。

▲▼殲-10C戰鬥機抵達高原機場。（圖／翻攝自中國軍網）

▲殲-10C戰鬥機抵達高原機場。（圖／翻攝自中國軍網）

殲10C、殲16壓陣

報導稱，從去年底開始入列的解放軍戰略運輸機運-20，將由曾在抗美援朝時期因「米格走廊」一戰成名的空四師，擔綱組成戰略運輸機編隊接受檢閱。截至目前，參加閱兵演練的運-20至少有4架，消息稱，由於閱兵時會準備備用飛機和機師，故暫不清楚屆時出現在閱兵現場空域的運-20究竟會有多少架。

不過此前坊間呼聲甚高的「運-20版」空警2000預警機和戰略加油機可能不會亮相，現身的估計仍是俄「伊爾-76」大型運輸機平台的改裝版和轟6版本的空中加油機。轟6版空中加油機和轟6K轟炸機隸屬空8師和空36師，將有可能組成戰略轟炸機編隊接受檢閱。

▲▼殲-16進行高原山地訓練，過程中發射KD-88空地導彈大秀「回馬槍」威力。（圖／翻攝自空軍新聞）

▲殲-16進行高原山地訓練。（圖／翻攝自空軍新聞）

消息人士稱，除在建軍90周年內蒙「朱日和閱兵」中被「忽略」的殲-11D外，有演練方案顯示，排在殲-20編隊後壓陣的戰機編隊，是由解放軍第四代半主力戰機殲-10C和殲-16組成，這兩種機型於去年開始執行戰鬥值勤任務，證明已在空軍各部初步換裝完畢，成為解放軍最核心的航空武裝力量。

▲殲-10C戰機裝載渦扇-10太行發動機。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-10C戰機裝載渦扇-10太行發動機。（圖／翻攝自新浪）

國產化裝備比例創新高

報導指出，本次閱兵除規模為歷屆最大外，最大亮點是國產化裝備比例亦再創新高。消息稱，與在閱兵儀式亮相的殲-20隱形戰機和殲-15艦載機一樣，受閱的殲-10C和殲-16、殲-11B等解放軍主力戰機，均已換裝國產「太行引擎」。

去年珠海航展上，軍方首次展示在殲-10B上安裝的這款引擎，當時殲-10B還公開演示「眼鏡蛇機動」和「落葉飄」等高難度動作，顯示中國已成為繼美、俄、英之後，第4個掌握推力向量引擎技術的國家。

有不願披露姓名的軍方人士表示，近年中國空軍淘汰已落後的機型，並大規模裝備新型戰機，但由於新型戰機在引擎和材料技術方面要求不同以往，只能通過向俄羅斯購買整機或引擎等方式維持基本的裝備數量；國產引擎的大規模換裝，意味著中國可以突破進口限制，加快解放軍戰機更新換代並盡快形成匹配戰力的能力。

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關鍵字：十一閱兵,國慶閱兵,中共閱兵,解放軍

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