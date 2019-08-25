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「高超音速」東風-17飛彈可穿透美防空網！最快2020年投入服役

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東風17導彈。（圖／翻攝自央視節目）

▲東風-17。（圖／翻攝自央視）

記者邱茀濱／綜合報導

中國航天科技集團公司近日展示了一款新型「高超音速機動助推滑翔導彈」，外界分析這是「東風家族」的新成員「東風-17」飛彈。一名軍事分析家警告，東風-17飛彈可穿透美防空網，會對區域穩定造成威脅。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，中國航天科技集團（CASIC）的匿名消息人士說，目前仍在研發的高超音速東風-17飛彈在飛行時，可轉換攻擊目標，讓其他國家的防空系統較難攔截。美國情報界此前也預估，東風-17飛彈有可能在2020年投入使用。

此外，澳洲麥覺理大學（Macquarie University）中國問題研究員倪凌超（Adam Ni）分析，東風-17能穿透美國的飛彈防禦網，而發射高超音速飛彈只需幾分鐘，大大縮短了決策時間，並迫使決策人必須在極短的時間內，就做出重大的決定，因此競相研發此類高超音速飛彈，不利區域穩定。

據悉， 東風-17飛彈被認為是從東風-16B飛彈開發而來，當時在2017年兩度測試時，得出每小時超過7600公里（6馬赫以上）的飛行速度，僅花費11分鐘即完成1400公里且成功命中目標，誤差僅幾公尺。

值得一提的是，今年1月初甚至有分析指出，東風-17飛彈可以在「一小時內打遍世界」，只要8枚飛彈分為3和5列隊，其中3枚打擊航母，另外5枚用來反艦，即可擊沉一個航母戰鬥群。

火箭軍「常規導彈第一旅」發射東風-16。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲火箭軍「常規導彈第一旅」發射東風-16。（圖／翻攝自央廣軍事）

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關鍵字：東風-17,中程導彈,解放軍,美國,大陸軍武

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