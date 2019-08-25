「妳肚裡寶寶託夢」約見面！台中男狂私訊「雙腿要OO」...辣孕媽霸氣回敬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名辣妹孕媽最近收到詭異私訊，對方聲稱她肚裡的寶寶託夢，有重要的事情相告，想約見面，還煞有其事地說，寶寶希望媽媽能經常雙腳張開，做深蹲的動作；一席話讓孕媽傻眼，於是直接帥氣回敬，讓對方踢鐵板。

辣孕媽在「爆怨公社」po出截圖，怒道「從沒想過我也會遇到這樣奇葩的，託夢託你X，我是懷鬼胎膩，叫我要腳開開深蹲，不然無法轉向，哈囉？昨天產檢醫生才說胎位正，轉你XX的轉，你的OO要不要轉一下，最後問我可以出來嗎？」

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▲陌生男自稱，是原po肚子裡寶寶的前世朋友。（圖／劉筱蝶授權引用）

從對話中可見，詭異男主動私訊，莫名其妙地說，「我是妳肚子裡女兒的前世朋友，她有重要事情要告訴妳，她是來報恩的，她叫妳要常常雙腳張開，常做深蹲的動作，因為出口太小喔，她無法轉向，她說媽媽妳和姐姐很漂亮，但請姐姐不要壓到她，她在裡面很擠，很想趕快出來跟姐姐玩。」

接著，對方突然話鋒一轉，「妳住台中嗎？可以出來嗎？妹妹有事情想跟妳講，但電話不方便說，有些事當面講比較清楚」，面對辣媽的質問，後來他便無盡的鬼打牆，狂回「他託夢告訴我的」。

▲▼還狂鬼打牆。（圖／劉筱蝶授權引用）

最後，辣媽也不想跟他廢話，直言「好了好了不要再說故事了，我忘記告訴你，我是爆料公社管理員，也是爆怨管理員，好自為之......。」而對方聞言就此消失。

原po感嘆，「孕婦已經很辛苦了，還在戲弄媽媽？對了真的是女兒，但我說兒子你也信啊，還反覆一直說託夢。叮嚀各位孕婦媽媽，千萬不要聽信一些沒有根據的話，然後傻傻出門，也不要聽了什麼話結果傻傻付錢。」

對此，網友們紛紛回應，「他想約孕婦吧，不知道要幹嘛感覺蠻危險的，夠誇張」、「又一個亂槍打鳥的社會敗類」、「笑死 什麼鬼話都掰了」、「在孕婦社團也看到其他人分享，一樣說是托夢」、「這個在媽媽社團很有名，都講一樣的話」。

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