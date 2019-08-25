　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

門口腳踏車很少騎...鄰居「預算1千↓」想收編　網爆雞皮：報警了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲哥本哈根為全球排名第一最友善腳踏車的城市 。（示意圖／達志影像）

▲腳踏車 。（示意圖／達志影像）

記者張嘉晏／綜合報導

想要收購二手物也該做一點功課吧！一名網友忍不住在臉書抱怨，鄰居日前向他表示，想要購買他家門口一台看起來頗新的腳踏車，但預算卻不到1千，讓他傻眼表示這台可是要價1萬4的捷安特。網友們也被這神奇發言震懾住了，還有人指出鄰居一席話的「其中9字」意圖使人報警。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示一名和他們家交情不深的鄰居日前突然跑來告訴他，「我觀察你們家很久了，我看你家門口那台新車也沒有在騎，我剛好也需要車，看是不是能不能便宜賣我？」原PO表示，鄰居接著還說收編二手車的預算為「1千元以下」，讓他差點沒暈倒，「車是捷安特新車14000左右」，因此詢問網友們「有多少人會先報警？」

請繼續往下閱讀...

原PO還加碼透露，鄰居常常跟他們說「不配合就是惡鄰居」；跟鄰居講清楚品牌行情，對方竟然還不相信，要他不要再騙。

►戀愛老司機：重點是眼神

▲▼巨大公司，GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷安特是知名腳踏車品牌。（圖／記者林敬旻攝）

奇葩經驗一出，網友們也都看傻表示「是少打2個0嗎」、「1000是美金嗎」、「跟他說：我觀察你存款也沒在用，不然你把存款賣給我，我預算50」、「原PO小心喔，車要鎖好」。還有網友起雞皮疙瘩表示，「光是『觀察你們家很久了』這句話就夠恐怖了」、「觀察很久？這是變態吧！我會報警欸」

還有網友加碼分享自身經驗，他表示自己搬新家一陣子，對面鄰居也是跑來說「看你家車子蠻多台的，感覺經濟狀況不錯」，加上又沒看到他家有小孩，竟要他把財產都捐出來做慈善；鄰居被忽視之後，甚至變本加厲常在門口按電鈴叫囂，還會站在鐵捲門下讓他關不了門，誇張的恐怖行徑百出。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
快訊／北市18歲男家中縱火！警消急滅火…他突轉身「19樓墜下
情侶叫車竟在後座交疊　被打斷嗆「弄死你」…駕駛一句話他沉默了
韓國瑜「晶晶體」演講挨轟！把美國商會誤認美僑俱樂部　台下尷尬

關鍵字：捷安特,腳踏車,爆怨公社,鄰居

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

影／比內用便宜！他叫foodpanda「外送到店裡」　爽賺免運+折扣...網驚人才

好市多「淡紫特調」還不錯喝…他貼網文勸母湯　辣媽專業打臉：我食品營養系

下車拿油槍…BMW駕駛一看：孔在右邊！一家3口秒齊心「合力拉油管」萬人噓

影／她拆8月電費單「家用繳10912元」嚇壞　曝晚上開3台冷氣...網1招省個0！

濃眉男買便當「狂賒19680元」！老闆娘客氣苦等…2月後遭封鎖　女兒心疼哭

信義區南山大樓「一陣天搖地動」後升天！　大叔巧手改裝成火箭…網全跪了

動物滿天飛！2019國際風箏節　海陸動物齊翱翔

白鹿登陸福建！海、陸警全解除　雨彈續炸「南高屏、台東」

門口腳踏車很少騎...鄰居「預算1千↓」想收編　網爆雞皮：報警了

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

信義區南山大樓「一陣天搖地動」後升天！　大叔巧手改裝成火箭…網全跪了

動物滿天飛！2019國際風箏節　海陸動物齊翱翔

白鹿登陸福建！海、陸警全解除　雨彈續炸「南高屏、台東」

門口腳踏車很少騎...鄰居「預算1千↓」想收編　網爆雞皮：報警了

連香蕉也買圖庫！集集彩繪列車再爆爭議　觀光局急修正...石虎初稿曝光

嘉義37年「新榮戲院」將熄燈！營業到9月30日　他一段話惹網淚崩：滿滿的回憶

開會氣氛僵...他泡茶醒腦「茶包黏黏的」一看完蛋！同事全笑噴：明天想請假

癌症檢測晶片爆偷自美國名校？國研院3點聲明：嚴重扭曲誤導

國內線更方便！3家航空全面可用「電子登機證」　QRcode一掃就出發

早餐店板娘送兒保時捷！40K男震驚「想開一間」　老闆7點解答...營業額曝光

國軍松山醫院ICU病房火警　院方公布起火原因：便盆消毒儀器走火

不斷更新／桃猿VS中信兄弟　猿象先發名單

中職／中斷連17場安打　林靖凱：想太多讓自己太急躁

驚！強風吹倒好兄弟15公尺高「飯棧」　30老師傅連夜重製再立

中職／兄弟與林瑞鈞達共識　僅剩2人不怕成「空氣」

新北未婚聯誼DIY鑰匙圈　打造專屬愛情幸福「戀」金術

貿易戰升溫　防台股大跌失序　國安基金執秘信心喊話：台股基本面良好

大鬍子談專屬招式　哈登：希望讓後撤步成經典流傳

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

女兒30歲沒結婚！爸爸被指著罵「丟不丟人」　傳統男拒道歉：關我好了

生活熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

窄裙妹趕學校簡報！蜜大腿炸裂超..

比內用便宜　他叫外送到店裡

教長：快樂嬤的真實與智慧永存心..

早餐店板娘送兒保時捷！40K男..

帶女友回家嬤嫌：怎找這樣的　結..

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

台北也有炸全雞　她PO吮指品嚐..

他泡茶醒腦　「茶包黏黏的」一看..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

白鹿颱風海警　預計上午解除

3女性友人被包養　他曝：變勝利..

男客買便當狂賒2萬元不還　闆娘..

更多熱門

相關新聞

婆婆冷氣開28度！網：很剛好啊

許多人為了節省電費，會將冷氣溫度調高一點，新北市一位媽媽就在臉書《爆怨公社》表示，她假日會和老公帶孩子到公婆家過夜，但2個兒子卻頻頻喊著「好熱，睡不著」，她一拿起冷氣遙控器才發現，溫度竟然設定在28度，明明才剛換新的變頻式冷氣，婆婆卻為了省電費讓小孩熱到滿頭大汗。不過，不少網友指出，他們平常都開27度就很冷了，28度其實還好，「28度真的還可以，最低就27度。」

冷氣窗保麗龍被吹走！網：拿泡麵補啊

鄰居家開門！柴犬狂親愛人閃瞎爸

恐龍家長「瞞小孩得A流」送補習班　網怒翻

變態哥撿紅高跟鞋撸龍根　她檢查鞋內驚見子孫液

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

NASA：正在調查第一起太空犯罪

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

颱風夜倒塌路樹殺人　爸淚：他血流到乾

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師持刀殺妻再自刎

路撿手機！妹子請客報答…神展開

民眾下月消費時　多使用雲端發票

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面