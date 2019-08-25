門口腳踏車很少騎...鄰居「預算1千↓」想收編　網爆雞皮：報警了

▲腳踏車 。（示意圖／達志影像）

記者張嘉晏／綜合報導

想要收購二手物也該做一點功課吧！一名網友忍不住在臉書抱怨，鄰居日前向他表示，想要購買他家門口一台看起來頗新的腳踏車，但預算卻不到1千，讓他傻眼表示這台可是要價1萬4的捷安特。網友們也被這神奇發言震懾住了，還有人指出鄰居一席話的「其中9字」意圖使人報警。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示一名和他們家交情不深的鄰居日前突然跑來告訴他，「我觀察你們家很久了，我看你家門口那台新車也沒有在騎，我剛好也需要車，看是不是能不能便宜賣我？」原PO表示，鄰居接著還說收編二手車的預算為「1千元以下」，讓他差點沒暈倒，「車是捷安特新車14000左右」，因此詢問網友們「有多少人會先報警？」

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原PO還加碼透露，鄰居常常跟他們說「不配合就是惡鄰居」；跟鄰居講清楚品牌行情，對方竟然還不相信，要他不要再騙。

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▲捷安特是知名腳踏車品牌。（圖／記者林敬旻攝）

奇葩經驗一出，網友們也都看傻表示「是少打2個0嗎」、「1000是美金嗎」、「跟他說：我觀察你存款也沒在用，不然你把存款賣給我，我預算50」、「原PO小心喔，車要鎖好」。還有網友起雞皮疙瘩表示，「光是『觀察你們家很久了』這句話就夠恐怖了」、「觀察很久？這是變態吧！我會報警欸」

還有網友加碼分享自身經驗，他表示自己搬新家一陣子，對面鄰居也是跑來說「看你家車子蠻多台的，感覺經濟狀況不錯」，加上又沒看到他家有小孩，竟要他把財產都捐出來做慈善；鄰居被忽視之後，甚至變本加厲常在門口按電鈴叫囂，還會站在鐵捲門下讓他關不了門，誇張的恐怖行徑百出。

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