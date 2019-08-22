社區小旅行好難到　雲林女兒張嘉郡點出「地方創生問題關鍵」





▲張嘉郡認為，深度旅遊景點的便利性會是地方創生的推動關鍵。（圖／翻攝張嘉郡臉書粉專）

記者黃巈禾／綜合報導

雲林縣位於西南沿海的口湖鄉，近年發展精緻農村旅遊，但交通相當不便。對此，國民黨雲林海線立委提名人張嘉郡也點出問題癥結點。她表示，深度旅遊景點的便利性會是地方創生的推動關鍵。

近年來全台在地創生的微型產業盛行，雲林縣口湖鄉也發展精緻農村旅遊，許多民眾帶著孩子們踏進魚塭摸蛤、捉蝦。不過，雲林海線火車不方便，高鐵車站接駁車班次又少，有台南民眾北上雲林口湖鄉，就要轉三次車。

張嘉郡22日透過臉書表示，在推動地方創生的過程中，交通不便、媒體曝光率不夠是最大的阻礙，這也是她今年三月在華山舉辦「地方創生」特展的最大原因，希望能夠讓好東西、好文化被更多人看見。



張嘉郡提到，雲林有許多具備潛力且優質的農產品，更有著深厚的在地文化，這些都能成為吸引觀光客到雲林的誘因，農村旅遊、深度體驗更是許多外國背包客最愛的選項之一。

張嘉郡指出，在現行中央的規劃下，大眾運輸工具只能停靠在觀光熱點，許多位置較偏遠的旅遊景點根本無法抵達，也無從翻轉現況，除了替地方找財源外，規劃詳盡的旅遊方案與觀光行銷也十分重要，正因如此，深度旅遊景點的便利性會是地方創生的推動關鍵。



張嘉郡強調，雲林的情況只是冰山一角，台灣其實有很多新型態的旅遊景點，相關單位必須盡快對症下藥，才能翻轉觀光產業，讓台灣成為亞洲的新亮點。