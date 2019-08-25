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港「觀塘遊行」快閃牛頭角警署！港警投擲催淚煙　示威者網球拍打回去

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▲▼反送中,黃大仙,觀塘遊行。（圖／路透）

▲港警施放催淚煙彈，有示威者持網球拍回擊。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港「824觀塘遊行」結束後，有許多示威者前往牛頭角分區的警署，與警方展開對峙。港警施放催淚煙、胡椒彈等武器驅趕；有示威者持網球拍將催淚煙擊回。被警方驅趕後，示威者前往黃大仙區，與警方爆發衝突，整天共有7人受傷，已被送往醫院救治。

綜合港媒報導，「824觀塘遊行」原訂從駿業街遊樂場起步，但遊行發起人劉穎匡24日下午1點左右宣布，直接到九龍灣零碳天地外集合，同時譴責港鐵阻撓市民出席示威活動。

遊行隊伍出發後，有示威者舉著美國國旗、港英旗等旗子，向天空不斷揮舞。隊伍走到牛頭角警署附近時，許多防暴警察持長盾在警署外戒備；有示威者疑似破壞燈柱、使用竹枝等物品堵塞偉業街。

▼觀塘遊行後有港人進行流水式示威，港警壓制示威者。（圖／路透）

▲▼反送中,黃大仙,觀塘遊行。（圖／路透）

港警在偉業街施放催淚煙驅趕、同時舉黑旗警告，要求示威者立刻解散；示威者向警方噴灑白色泡沫、投擲雜物與磚頭等物品，甚至有人持網球拍將催淚煙彈擊回。

除了偉業街外，示威者還聚集在福德廣場，在廣場附近潑灑液體、投擲汽油彈；港警趕往現場，施放催淚煙、發射橡膠子彈，企圖驅趕示威者。

港警、速龍小隊晚間6點左右開始在觀塘一帶推進，同時舉橙旗警告，示威者立刻解散，否則將開槍驅趕；示威者受到壓縮，往觀塘道向彩虹方向撤退。根據香港醫管局統計，截至晚間6點30分，共有6人被送往醫院救治，其中1名男子傷勢嚴重，其餘的人情況仍相當穩定。

晚間8點左右，部分示威者搭乘地鐵前往黃大仙站，到龍翔道設立路障，以雷射筆照向港警的紀律部隊宿舍；港警到達附近，要求示威者放下雷射筆。晚間8點50分，黃大仙分區警署的報案室暫停服務。

▼有白衣女子受傷，衣服被鮮血染紅。（圖／路透）

▲▼反送中,黃大仙,觀塘遊行。（圖／路透）

晚間9點20分左右，一名示威者躺在港鐵黃大仙站的月台，全身是血。救護人員得知消息，立刻趕往現場，在車廂內替傷者進行治療。醫管局統計，截至晚上8點30分，共有7人被送往醫院救治，其中2名傷者情況較為嚴重。

晚間10點20分左右，部分示威者前往深水埗，用雷射筆照向深水埗警署；警方舉黑旗警告，要求示威者別再使用雷射筆，並立刻解散。晚間11點40分左右，大批防暴警察在黃大仙、欽州街等地集合戒備；示威者逐漸散去。

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關鍵字：催淚煙,港警,觀塘遊行

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