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「白鹿」來襲吹倒路樹橫倒　警民冒雨合力移除路障「揪感心」

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▲東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，警方會同民眾，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，警方會同民眾，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風8月24日下午挾帶強風豪雨過境，造成東區多起路樹倒塌擋道等災情，基於維護民眾安全，市警一分局各所警力冒著風雨不斷的在轄區來回巡視，第一時間拉起封鎖線警戒並排除道路交通受阻礙情形。

▲東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，警方會同民眾，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，警方會同民眾，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局府東派出所長郭仲正，於傍晚6時許巡視轄內災情時，發現東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，且當時風雨交加又加上夜間燈光昏暗，為避免過往人車遭遇危害，郭所長立即率員下車管制該道路通行，因該樹木甚為巨大，無法以人力移動至路旁，且當時尚有多處樹倒災情，處理單位無法立即到場排除，因一分局事先有要求各所，平時有建立轄內災害救助隊專長處理人員聯繫名冊，立即依該名冊電話聯絡救援隊隊長黃英慈及警友陳志成駕駛堆高機前來現場，同時文聖里里長鄭林勝時及社區發展協會戴崇熙夫妻等攜帶電鋸，與附近居民十餘人，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。

▲東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，警方會同民眾，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局表示，白鹿颱風來襲，雖造成路樹倒塌災情，惟轄內府東所員警主動巡視助發現後，立即通報虎尾寮救援隊、警友、里長與熱心民眾，不畏風雨，主動協助救災，在警民通力合作下，有效運用轄區專業人士，除迅速排除災情外，並建立警民合作救災模式之新典範。

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關鍵字：白鹿,路樹,路障

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