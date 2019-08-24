白鹿威力強新竹也遭殃　高爾夫球場護網鐵柱吹斷5根

▲新竹一間高爾夫球場的鐵柱遭到強風吹斷。（圖／陳姓球友提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

受到白鹿颱風影響，台灣東南部地區進入戒備狀態，陸續也傳出多件淹水、強風災情。而平日就以「九降風」聞名的新竹，更有一家高爾夫球場的5根鐵柱遭到直接吹斷，損失估計要達上百萬，可說是失血慘重。

位於新竹市頭前溪旁的新元高爾夫球場，2017年12月才因為強風吹斷4根鐵柱，時隔半年多，再因颱風吹斷5根鐵柱。由於1根鐵柱的維修費用就高達20萬元，一次吹斷5跟，業者損失直達百萬，可說是慘重。

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▲▼5根鐵柱讓球場損失高達百萬。

該球場的球友表示，下午5點多時，球場的風很大，尤其該球場正處於風口處，附近沒有遮蔽物，正揮桿時突然發現護網的鐵柱慢慢彎腰最後直接攔腰折斷，整個球場的護欄鐵柱約有20隻左右，一個白鹿就讓球場斷了1/4的鐵柱，實在嚇人。而球場人員表示，原本以為颱風往南部去，未料新竹也受影響，只是當一早起來發現風勢時，因風阻過大的原因，已經來不及降網，最後只能眼睜睜看著5根鐵柱彎腰折斷。

根據中央氣象局的網站顯示，下午5點多的陣風強度來到6、7級，連市區一般大樓密集處也都可聽見「咻咻咻」的風切聲，風力之大令人訝異。

▲新竹市東區下午5點左右的陣風強度高達7級。（圖／翻攝中央氣象局網站）