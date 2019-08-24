影／松山區航警前大樹不敵白鹿暴吹　樹幹斷裂倒壓2車頂

記者孫于珊／台北報導
白鹿颱風襲台，許多路樹紛紛被吹倒！台北市松山區航空警察局24日晚上8時20分，停在警局前的車輛就被一棵大樹重重壓在底下！航空站的警消隊獲報後趕抵現場，發現路樹壓傷2車，所幸無人受傷。消防隊員爬上垂倒的樹上，拉起繩索綁緊固定，載運車則在一旁預備，經1個多小時努力，目前已清除路樹，排除狀況了。
▲航警前大樹被白鹿颱風吹斷，倒壓2車頂。（圖／記者孫于珊翻攝）
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白鹿颱風襲台，許多路樹紛紛被吹倒！台北市松山區航空警察局24日晚上8時20分，停在警局前的車輛就被一棵大樹重重壓在底下！航空站的警消隊獲報後趕抵現場，發現路樹壓傷2車，所幸無人受傷。消防隊員爬上垂倒的樹上，拉起繩索綁緊固定，載運車則在一旁預備，經1個多小時努力，目前已清除路樹，排除狀況了。
▲航警前大樹被白鹿颱風吹斷，倒壓2車頂。（圖／記者孫于珊翻攝）
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