影／松山區航警前大樹不敵白鹿暴吹　樹幹斷裂倒壓2車頂

白鹿颱風襲台，高雄市長韓國瑜24日一早8點就親自坐鎮，召開防災會議，之後又接連跑兩個行程勘災，但卻在中午時被網友拍到現身左營蓮潭會館，不過韓國瑜也解釋，是向來自各地的專家學者致意，他說「連這個都要小題大作」、「黑來黑去有什麼意義，又不知道情況就不停講來講去」。