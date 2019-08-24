淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝光

▲開泓法師疑吸毒後神智不清，表情猥褻大喊「我愛我的老公」等話語。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

被視為佛教界「明日之星」的開泓法師，去年年底遭本刊踢爆不但有吸毒惡習，還在寺廟內以毒品引誘其他出家人一起大搞淫趴。檢警2度前往佛寺搜索，當場查獲安非他命，也搜出2支隨身碟內的自拍性愛影片。但因開泓法師驗尿沒有毒品反應，苗栗地院僅判處他4月徒刑，得易科罰金。

高中就出家的開泓法師俗名謝仁豪，2018年9月時同善寺管理人員拿到其性愛影片，發現他在寺內大玩性愛遊戲還大開毒趴，嚴重影響佛門清譽，因此將他驅離，但開泓不但反控是寺方爭產才挾怨報復，他的師父淨耀法師出面後也僅「搓湯圓」了事。

據熟知內情人士爆料，開泓在苗栗地區某些特殊群組裡，暱稱叫「彩紅妹妹」，常與網友相約在寺內大搞男男性愛趴。流出的影片當中則可以看到，開泓疑似剛吸毒完神智不清，不斷大聲狂笑，還對鏡頭嬌嗔「我只愛我老公，你知道我老公是誰？…」等話語，相當令人不適。

一位長期虔心向佛的信徒則說，開泓醜聞發生後，她也曾聽聞另一位寺廟住持大剌剌地說：「他（開泓）吸毒也沒影響任何人，也沒傷害人，吸毒、性愛是成佛修行的一個過程，為什麼你們不能包容？」如此沒有善惡之分的護航，連信徒也看不下去。

▲開泓法師與一名性伴侶做出極盡猥褻的交歡動作，過程中開泓還拿出特製玻璃吸管，吸安毒助興。（讀者提供）

警方獲報後在佛寺內找到開泓，並查出19公克安毒，及多種壯陽藥、肛門鬆弛劑、多組保險套、10多支吸毒工具、數瓶潤滑液，誇張的是潤滑液竟裝在「大悲咒水」與「藥師咒水」的瓶內。警方直言，「這些用具要開個20、30人的大型性愛毒趴都很夠用了。」

面對訊問開泓法師向警方坦承持有及吸食毒品，但刻意隱瞞毒品來源。其最後驗尿結果並無毒品反應，苗栗地院僅依持有二級毒品罪累犯判他4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

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