馬沙溝Ｃ型肝炎治療成果分享會　一個都不漏讓人生變彩色

▲成大醫院副院長楊延光及台南市肝病防治協會理事長鄭斌男醫師，在台南將軍區馬沙溝舉辦Ｃ型肝炎治療成果分享會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院副院長楊延光及台南市肝病防治協會理事長鄭斌男醫師，8月24日在台南將軍區馬沙溝舉辦Ｃ型肝炎治療成果分享會，強調讓Ｃ肝盛行區馬沙溝漁村一個患者都不漏，治療成功率為100％，從此遠離Ｃ肝，享受彩色人生，洗刷過去的Ｃ肝村惡名，未來變成是一個健康漁村。

前將軍鄉長陳進財說，台灣Ｃ型肝炎盛行率以雲林、嘉義、台南為最高，並集中於幾個鄉鎮區。這些高盛行地區，因早期偏鄉醫療資源匱乏，醫療器具消毒不完全，導致Ｃ肝病毒的傳播。近年因藥物治療與人口老化，依台南市肝病防治協會聯合成大醫院與台灣肝臟研究學會自2015年以來持續於當地辦理定期篩檢活動統計，盛行率於2016年雖降低至4至5成，但仍然遠高於一般盛行率。

國民黨中常委陳宗興表示，台南市馬沙溝地區素來有「Ｃ肝村」之稱，肝病長久以來困擾當地居民。其Ｃ肝盛行率曾高達7成。相當肯定成大醫院及台南市肝病防治協會、台灣肝臟研究學會等為馬沙溝漁村的維護漁民身體健康。

台南市肝病防治協會理事長、也是成大醫院肝膽腸胃科主治醫師鄭斌男說，肝臟是人體最大也是沈默的器官，生病也不會有感覺，除非嚴重或產生併發症。而肝病長久以來是台灣重要的疾病，每年約13000人因慢性肝病、肝硬化、及肝癌死亡。其中慢性Ｂ型與Ｃ型肝炎是造成國人慢性肝病的重要原因，Ｃ肝僅次於Ｂ肝為國內病毒性肝炎第二號敵人，估計Ｃ肝人數約40萬人，近8成會演變成慢性C型肝炎，長期下來近3成恐轉變成肝硬化，約1至3成死於肝硬化或肝癌。

成大醫院副院長楊延光表示，配合政府2025年根除C肝願景，盛行區的微根除是達成目標的基礎。台南市肝病防治協會聯合成大醫院與台灣肝臟研究學會此類結合在地醫院、民間團體與學術單位於馬沙溝地區篩檢與治療的微根除模式，讓Ｃ肝盛行區患者，從此遠離Ｃ肝病痛。

台灣肝臟研究學會會長、也是台大醫院內科部及醫學院研究部主治醫師高嘉宏說，積極治療是降低Ｃ肝盛行率有效途徑。全民健康保險於2017年1月24 日開始給付C肝全口服抗病毒藥物，並於2019年1月1日全面開放藥物給付，只要檢測出Ｃ肝病毒，即給予藥物治療。而全口服抗病毒藥物治療不僅各期別肝臟纖維化患者都可治療、副作用少，僅需完整三個月療程，治癒率甚至高達98%以上。

台南市肝病防治協會理事長鄭斌男表示，自2016年以來，於馬沙溝地區因篩檢活動檢出130位Ｃ肝居民，因協會協助於台南市各醫院治療成功人數達74位，除一位尚於療程中，治療成功人數達73位，成功率為100%，大大降低當地罹患Ｃ肝人數，對於尚未接受治療居民，亦將輔導轉介治療，一個都不漏，讓馬沙溝從此不再是Ｃ肝村。