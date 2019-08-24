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陳其邁視察屏東！被問韓國瑜留高雄　他說：市長本來就要在家

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▲行政院副院長陳其邁到恆春視察 。（圖／翻攝陳其邁臉書）
▲行政院副院長陳其邁到屏東視察。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者洪靖宜／屏東報導

輕度颱風白鹿在16時10分從高雄楠梓出海，登陸3小時隨即快閃。不過南部各地還是感受到風強雨驟，行政院副院長陳其邁則南下到屏東視察，到恆春視察東門溪滯洪池，及佳冬鄉視察茄冬鄉羌園排水，陳其邁也提到，對這兩處容易淹水地區，要求水利署儘速提出改善計畫方案，解決排水的問題。

▲行政院副院長陳其邁到恆春視察 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲行政院副院長陳其邁到恆春視察東門溪滯洪池。（圖／翻攝陳其邁臉書）

行政院副院長陳其邁24日到屏東恆春視察東門溪滯洪池，此滯洪池蓄水量70萬立方公尺，主要肩負東門溪上有溪水集水，避免洪水淹進恆春市區。陳其邁提到「我也要求第七河川局務必在颱風過後加速東門溪下游堤防工程進行，並針對台26線易淹水低窪地區，儘速提出改善計畫方案，解決排水的問題」。

▲行政院副院長陳其邁到恆春視察 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲行政院副院長陳其邁到屏東視察。（圖／翻攝陳其邁臉書）

隨即轉往到佳冬鄉視察茄冬鄉羌園排水，由於位在台17線的羌園一帶地勢低窪，過去大雨一來常導致內水流不進林邊溪，是易淹水致災地區，中央已將其納入水患治理計畫，投入28億元整治，雖已有初步成效但仍要審慎戒備，目前這裡除了設有3座抽水站，更部署了50台大型移動式抽水站隨時待命因應，陳其邁也說「要求水利署盤點常淹水地區，應評估增設抽水站」。

陳其邁於下午3時30分許到佳冬鄉大武丁抽水站，再被媒體問到韓國瑜留在高雄坐鎮防災中心一事，陳其邁表示「民眾有需要的時候，市長天經地義本來就是要在家，讓民眾能夠安心。這是市長的責任，本來就是都應該要這樣。」

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關鍵字：白鹿,屏東,陳其邁

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