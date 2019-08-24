豪雨造成西瓜泡水列農損　中市府：1公頃補助6萬即起申請

▲張家銨勘查豪雨過後各地災情。（圖／張家銨服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚和龍井兩區鄰近大肚溪，溪畔沙質地形適合種植西瓜，但日前一陣大雨造成不少西瓜泡水，瓜農損失嚴重，台中市政府和農委會人員前往實勘，確認已達救助標準，現金救助額度每公頃6萬元，24日至9月2日受理申請。

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▲西瓜田泡水嚴重，張家銨提醒瓜農記得申請救助。（圖／張家銨服務處提供）

當地市議員張家銨表示，大肚溪畔的農田屬於沙質農地，適合種植西瓜，種植面積不小，大肚和龍井兩地農會也因西瓜而開發出很多文創產品，例如，西瓜麵條、西瓜冰等，甚至也因刻意種植的關係，以往印象中圓形西瓜，也出現正方形西瓜，這些都顯現出地方產業的豐富性。

她說，8月中旬正是進入西瓜成熟期及採收期，但不幸在12日一場豪大雨，造成不少瓜田淹水，瓜果全泡在水裡腐爛，瓜農損失慘重，所幸農政單位已同意救助，她提醒農民記得去申請。

台中市政府農業局表示，農委會在23日已公告大肚及龍井2區，列為西瓜現金救助地區，合法農田栽培的西瓜田，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助，每公頃6萬元。

農業局提醒，24日起至9月2日，瓜農應攜帶身分證、存款簿，若申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，申請人非土地所有權人者，應附土地登記謄本並檢附委託經營契約書，或租賃契約書或土地使用同意書，向受災地之區公所提出申請，逾期不予受理。