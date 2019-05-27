台中今年已發生10起麻疹確疹病例　副市長：衛生局沒告訴他

▲張家銨嚴詞抨擊市府對於麻疹疫情根本是漠視。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員張家銨27日在警消環衛業務質詢時表示，東南亞國家正值麻疹疫情大爆發，台中市有不少東南亞移工，恐有境外感染的疑慮，而衛生局長曾梓展似乎毫無作為，不但只會千篇一律的呼籲患者就醫、隔離、休息，衛生局網頁上竟沒有麻疹相關資訊提供給民眾，更離譜的是，當她問副市長陳子敬是否知道台中市有10起確診病例時，陳竟回說，未接獲衛生局告知。

▲陳子敬坦承不知台中市已有10起確疹病例。（圖／記者鄧木卿攝）

張家銨表示，根據統計，國內今年截至5月有92例麻疹確疹病例，日本467例，泰國2千6百例，菲律賓更是逾3萬1千例，台中市民往來東南亞國家旅遊人數眾多，若是加上新住民、移工等，境外感染的機率非常高，防疫可說是一大漏洞，麻疹為高度傳染性疾病，嚴重者會併發肺炎、腦炎，不可不慎。

▲曾梓展被批不關心麻疹疫情。（圖／記者鄧木卿攝）

張家銨說，不但東南亞病例多，台中市也一樣，從1月至4月已發生10起麻疹確診病例，其中7例為護理人員，都發生在同一家醫院，屬群聚感染，而衛生局並未主動監測，直到她提醒才開始追蹤相關接觸者，人數高達1066人，可見衛生局對於防疫工作後知後覺，此外，衛生局網頁上有登革熱專區，卻沒有麻疹專區，難道感染麻疹就不嚴重嗎？

曾梓展說，國人有入出境自由，很難管控，非他能力所及，至於網頁未設專區，是考量台灣施打麻疹疫苗高達93%，而且都有透過新聞稿告知市民。

張家銨一聽更加生氣，根據一份醫療研究報告，2012年25歲以下市民，具麻疹抗體比例已下降至50-60%，而目前37歲以下的抗體更低，感染機率更高，衛生局竟然還說，國人高達9成3有抗體，不用怕，此外，宣導不能光靠新聞稿，試問，有多少市民會去點閱？

張接著要求陳子敬必須督促所屬，為了市民健康，做好防疫工作，並且詢問陳是否知道台中市目前已有10起病例，豈料，陳竟回說，衛生局沒告訴他，曾梓展聞訊趕緊表示日後會改進。