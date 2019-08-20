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台中仿造連儂牆貼滿字條聲援反送中　市府暫不清除不罰款

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▲市議員江肇國在臉書上聲援台中連儂牆。（圖／記江肇國臉書）

▲市議員江肇國在臉書上表達支持台中連儂牆立場。（圖／江肇國臉書）

記者鄧木卿／台中報導

香港居民發動反送中大遊行受到國際關注，台中也有公民團體仿造香港連儂牆，在美村路地下道貼滿加油字條，發起單位一度接獲台中市政府要求清除否則罰款的通知，不過，建設局長陳大田20日表示，尊重民主多元聲音，等事件告一段落後才會要求清除，目前也不會開單。

▲市議員江肇國在臉書上聲援台中連儂牆。（圖／記江肇國臉書）

2014年雨傘革命期間，連儂牆首次出現於金鐘夏慤道香港政府總部，並被視作當時金鐘「佔領區」的主要地標，民眾利用memo便利貼，寫上加油打氣等字眼，粘貼在牆上成為民主拼接牆，後來被視為是一個要求特首選舉民主化的重大藝術作品。

▲建設局長陳大田表示，市府目前不會清除連儂牆 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲建設局長陳大田表示，市府目前不會清除連儂牆。（圖／記者鄧木卿攝）

2019年6月，金鐘夏慤道香港政府總部再次出現連儂牆，這次是表達反對《逃犯條例》修訂的心聲和對示威者的支持，接著，香港各區居民自發性開設連儂牆，為示威者打氣及表達對政府的不滿，後來，全港18區的社區都有連儂牆。

台中公民團體也在美村路地下道仿造連儂牆貼滿字條，支持香港示威者及抗議香港政府，一度傳出市政府要求公民團體清除字條否則開罰，引起市議員江肇國、張家銨不滿，江在臉書上表示，台中面積2215平方公里，大概是香港2倍大，如果連這短短30公尺的地下道，都不能讓民眾留下對港人捍衛自由民主的聲援，那台中市府跟香港政府也沒有什麼差別了？

台中市政府建設局長陳大田表示，近期有一些網友反映在地下人行道張貼連儂牆是否合宜，市府立場是希望相關團體提出申請，如果有很好的藝術品或希望設置藝廊，市府都很歡迎。

對於公民團體未提申請就在地下人行道設置連儂牆一事，陳大田認為，此事件比較特殊，因此暫時不會罰款，也希望等事情告一段落後，能夠儘快恢復原貌，大家都有表達聲音的權利，但同時也需尊重公共設施使用規範，期盼大家都有法治觀念。

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關鍵字：連儂牆,江肇國,張家銨

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