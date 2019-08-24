綠灣號穿越台灣海峽　美第七艦隊公開指揮官監控照片

▲聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）。（圖／翻攝自臉書／USS Green Bay）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國軍艦聖安東尼奧級船塢登陸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20），昨（23）日攜同一艘神盾艦穿越台灣海峽，這是美艦自去年7月常態性航行台海以來，首度有美軍兩棲艦艇巡航台海的公開紀錄。美國印太司令部第七艦隊今日上午也在臉書公開「綠灣號」指揮官自駕駛艙監控海面的照片，強調艦艇加強與合作夥伴操演，以面對任何突如其來的狀況。

▲第七艦隊表示，指揮官自駕駛艙監控海面。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

據CNA報導，「綠灣號」和提康德羅加級飛彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie CG 70）23日由南向北航經台灣海峽，並以10.5節平均航速向台海東北方向前行，期間還開啟了船舶自動辨識系統（AIS）。其實這是每個月下旬美軍穿越台灣海峽的常態化軍事行動，而這一次也是近期美艦第七度穿越海峽。

第七艦隊今日上午在臉書上PO文表示，「2艘船艦上的指揮官都在駕駛艙裡監控海面的情況，艦隊也將會持續在印度太平洋海域上展現出軍力，以加強與合作夥伴的操作，並作為任何突發狀況的反應力量。」表明了美國對於自由開放的印度太平洋的承諾。

▲▼美國印太司令部第七艦隊公開「綠灣號」指揮官自駕駛艙監控海面情狀。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

國防部也於昨日晚間證實美艦航經一事，「美艦經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。」

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