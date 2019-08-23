　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼日本防衛省設立專屬「太空部隊」，制衡中國反衛星武器。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本防衛省計畫設立專屬「宇宙作戰隊」，除了監控太空垃圾，同時也防止他國人造衛星攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

隨著各國紛紛在太空領域進行軍備競賽，日本防衛省於2020年度財政預算案中，計畫成立保衛太空領域的「宇宙作戰隊」，提升日本在新領域中的能力，但值得一提的是，本次預算申請總額高達5.3兆日圓（相當於新台幣1.56兆元），創下歷史新高。

根據《共同社》報導，「宇宙作戰隊」未來的任務主要是全天候監控太空活動，負責監控日本人造衛星有無受到威脅，以及其他國人造衛星的動向，相關系統也會與美國相連接，彼此共享資訊。此外，當局未來也會從美國太空軍聘請指導教官，同時推派一些自衛隊成員前往交流。據悉，宇宙作戰隊預計會部署在航空自衛隊在東京的府中基地（Fuchū Air Base），大約會以70人的規模成立，之後陸續增加至100人。

然而，自從安倍於2012年連任以來，國防預算連續7年增長，當局不斷被質疑有膨脹之嫌 ，加上本次預算案又創下歷史新高，恐怕更加受人質疑。

除了宇宙作戰隊之外，預算案中顯示，陸上自衛隊也計畫於2020年度末成立「電子戰部隊」，希望未來可以透過電波干擾敵軍部隊的行動，預計會以80人的規模在熊本市的建軍基地成立。根據報導，當局之所以將部隊設置於九州，主因可能是顧慮中國解放軍的動向。

此外，由於各國導彈性能持續升級，防衛省也想要開發「防區外電子戰機」等新機型戰機，希望未來能從導彈射程範圍外，阻止對方發射攻擊日本的導彈。

近年來，各國不斷投入太空領域，像是美國、中國、俄羅斯和法國等國，紛紛加快軍事方面的研究。美國副總統彭斯（Mike Pence）20日才剛表示，本月底會成立美國太空司令部，隸屬於國防部第11個聯合作戰指揮部，未來將攜手太空部隊打擊太空的敵人。

在此之前，法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）早於7月底宣布成立太空司令部，除了計畫在3年內投入7億歐元（約新台幣242億元）開發監測衛星的防衛能力外，還要在2030年前，開發一款帶有激光和衝鋒槍等武器的監視衛星。

▼ 法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）。（圖／路透社）

▲▼法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）。（圖／路透社）

ET快訊
快遞員忘了收錢！女網友「地址外流」氣炸公審　反被萬人灌爆
「護國神山」再發威！白鹿海警直衝「東台警戒」　2降雨熱點出爐
白鹿颱風海警發佈！最快下午陸警　中心明登陸宜花東防豪雨

關鍵字：宇宙作戰隊,防衛省,國際軍武,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

強化防溺自救技術　關指部前進烏來實施野外現地訓練

近百位老英雄重返金門　八二三戰役61周年重溫戰史記憶

曾擊落6架解放軍米格-17！　「郭柯王」明823紀念會將同框

「牽牛星-U」裝光學影像飛24h　高空偵查堪稱俄版「全球鷹」

「殲-10C＋空警-500」參與鷹擊-2019！ 　中泰軍演升級至空戰體系　　　

F-16V可對抗殲-20？解放軍專家：行的話「美軍幹嘛還要高價買F-35？」

宋忠平：台灣「花四代機的錢」去買快淘汰的三代機F-16V　是被當凱子

錯失攔截索噴掉6400萬　美E-2D降落航母傷4架F/A-18系列戰機

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

《德魯納酒店》13集預告來了！！　IU..........留下錯愕呂珍九

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

強化防溺自救技術　關指部前進烏來實施野外現地訓練

近百位老英雄重返金門　八二三戰役61周年重溫戰史記憶

曾擊落6架解放軍米格-17！　「郭柯王」明823紀念會將同框

「牽牛星-U」裝光學影像飛24h　高空偵查堪稱俄版「全球鷹」

「殲-10C＋空警-500」參與鷹擊-2019！ 　中泰軍演升級至空戰體系　　　

F-16V可對抗殲-20？解放軍專家：行的話「美軍幹嘛還要高價買F-35？」

宋忠平：台灣「花四代機的錢」去買快淘汰的三代機F-16V　是被當凱子

錯失攔截索噴掉6400萬　美E-2D降落航母傷4架F/A-18系列戰機

抗癌又養身？專家揭「超級食物」背後真相...別一窩蜂搶著吃！

擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

獨／逼宮吳敦義！郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

天氣職人：白鹿颱風最快11：30發陸警　台東登陸、台中以南警戒

NASA曝白鹿衛星照「西南邊有強烈暴雨帶」　瞬間陣風最高達9級

2原因曝光！28歲女整形「鼻眼滲血、布滿針孔」慘死手術台　醫院早有黑歷史

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

「護國神山」再發威！白鹿直衝「東台警戒」　2降雨熱點出爐　

聖母峰一次淨山清出「11公噸垃圾」！尼泊爾將禁用一次性塑膠

Jolin、莫莉都有這副太陽眼鏡、尼龍後背包　5款配件完整你的旅行回憶

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

軍武熱門新聞

美售台F16V　中國反應大的原..

F-16V可對抗殲-20？解放..

宋忠平：台灣花四代機的錢買F-..

F-16V對上殲-20！1關鍵..

美E-2D降落航母傷4架戰機

「郭柯王」明823紀念會將同框..

殲10C空警500赴泰！　鷹擊..

「牽牛星-U」高空偵查24h　..

美批准售台F-16V　梅復興：..

八二三戰役61周年重溫戰史記憶

牙髓病顯微根管治療揮別抽神經不..

美軍現役空用熱像儀亮相台國防展

日2020成立宇宙作戰隊！　1..

海龍儲訓夜間滲透「武裝推包」

更多熱門

相關新聞

「牽牛星-U」高空偵查24h　堪稱俄版「全球鷹」

俄羅斯軍方日前公開「獵人-B」（Okhotnik-B）重型無人機的飛行畫面，掀起外界對俄國發展無人機的關注後，國防部20日再發佈一段「牽牛星-U」（Altius-U）無人機的首飛影像，顯示在近800米高空在全自動模式下，持續飛行32分鐘。這架無人機能夠使用光學和雷達載荷執行全頻譜偵察任務，續航時間超過24小時，體型接近美軍的「全球鷹」大型無人偵察機。

日本頂級神岡探測器　捕捉「宇宙隱身人」

殲10C空警500赴泰！　鷹擊升級至空戰體系

快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》

iPhone神招　秒現50天行程紀錄

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

白鹿海陸警齊發！2地區防甩尾雨

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

8歲男孩職業假笑爆紅　6年後臉上留「慘痛後遺症」

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑結束實體門市　店員：3個月前已改名

3女性友人被包養　他曝：變勝利組

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面