日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

▲ 日本防衛省計畫設立專屬「宇宙作戰隊」，除了監控太空垃圾，同時也防止他國人造衛星攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

隨著各國紛紛在太空領域進行軍備競賽，日本防衛省於2020年度財政預算案中，計畫成立保衛太空領域的「宇宙作戰隊」，提升日本在新領域中的能力，但值得一提的是，本次預算申請總額高達5.3兆日圓（相當於新台幣1.56兆元），創下歷史新高。

根據《共同社》報導，「宇宙作戰隊」未來的任務主要是全天候監控太空活動，負責監控日本人造衛星有無受到威脅，以及其他國人造衛星的動向，相關系統也會與美國相連接，彼此共享資訊。此外，當局未來也會從美國太空軍聘請指導教官，同時推派一些自衛隊成員前往交流。據悉，宇宙作戰隊預計會部署在航空自衛隊在東京的府中基地（Fuchū Air Base），大約會以70人的規模成立，之後陸續增加至100人。

然而，自從安倍於2012年連任以來，國防預算連續7年增長，當局不斷被質疑有膨脹之嫌 ，加上本次預算案又創下歷史新高，恐怕更加受人質疑。

除了宇宙作戰隊之外，預算案中顯示，陸上自衛隊也計畫於2020年度末成立「電子戰部隊」，希望未來可以透過電波干擾敵軍部隊的行動，預計會以80人的規模在熊本市的建軍基地成立。根據報導，當局之所以將部隊設置於九州，主因可能是顧慮中國解放軍的動向。

此外，由於各國導彈性能持續升級，防衛省也想要開發「防區外電子戰機」等新機型戰機，希望未來能從導彈射程範圍外，阻止對方發射攻擊日本的導彈。

近年來，各國不斷投入太空領域，像是美國、中國、俄羅斯和法國等國，紛紛加快軍事方面的研究。美國副總統彭斯（Mike Pence）20日才剛表示，本月底會成立美國太空司令部，隸屬於國防部第11個聯合作戰指揮部，未來將攜手太空部隊打擊太空的敵人。

在此之前，法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）早於7月底宣布成立太空司令部，除了計畫在3年內投入7億歐元（約新台幣242億元）開發監測衛星的防衛能力外，還要在2030年前，開發一款帶有激光和衝鋒槍等武器的監視衛星。

▼ 法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）。（圖／路透社）