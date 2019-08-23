823砲戰61周年當天！美陸戰隊登陸船艦近年來首過台海

▲聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦（San Antonio-class）。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／台北報導

時逢八二三炮戰61周年，包括聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦（San Antonio-class）在內的兩艘美國艦艇，23日在台海中線，以10.5節平均航速向台海東北方向前進，並於航行期間開啟船舶自動辨識系統（AIS），該艦18日時位在日本沖繩基地。

根據《中時電子報》，這也是近年來美國首次派遣海軍陸戰隊使用的登陸船艦通過台灣海峽。國防部發言人史順文對《ETtoday新聞雲》回應，國防部運用聯合情監偵，能嚴密掌握台海周邊海空域狀況，若有特殊情形，將會即時對外說明。

八二三炮戰於1958年8月23日持續至同年10月5日，並於1978年12月15日進行最後一次砲擊，期間美國第七艦隊曾參與協護海上補給線。

根據維基百科，聖安東尼奧級於2006年1月14日服役，是美國海軍新一代的兩棲船塢登陸艦，預計建造13艘，取代總數27艘的現役中小型兩棲戰艦，包括奧斯汀級船塢登陸艦（Austin-class）、安克拉治級船塢登陸艦（Anchorage-class）、與查爾斯頓級兩棲貨物運輸艦（Charleston-class LKA）等等，將可滿足未來美國海軍快速應付區域衝突、將兩棲陸戰隊運送上岸的任務。