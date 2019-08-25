平壤鎖定韓「F-15K」猛擊鷹　打造18米長模型轟炸

記者吳宛霖／綜合報導

北韓近日在咸鏡南道宣德機場附近的An-2飛機基地轟炸訓練場上，設置韓國軍隊的主力戰機F-15K「猛擊鷹」（Slam Eagle）、地對空導彈及雷達模型，進行實際轟炸訓練。韓國國防安全論壇事務局長申宗佑表示，「如果說以前只是針對圓形目標進行訓練，那麼現在就是將戰鬥機的形狀改成實際大小，針對那個位置進行精確的轟炸訓練，可以認為是挑釁正在變得越來越精確。」

根據《朝鮮日報》報導，北韓在咸鏡南道宣德機場附近的An-2飛機基地轟炸訓練場上，設置代表韓軍空軍基地的目標，其中F-15K模型長約18米，與實際的19米長度相似，此外，訓練場上還出現據信為F-35A隱形戰機的模型。對此，韓國軍方表示，「轟炸演習可能造成部分戰機變形，目前還不明確是否為F-35A。」

韓軍方有關負責人表示，「直到2017年，宣德轟炸訓練場上還沒有F-15K模型。」據了解，北韓是在去年與韓美進行無核化對話期間建造了相關設施。

F-15K戰機是美國空軍F-15E戰鬥轟炸機的發展型，在繼承F-15C的空戰性能同時，全天候對地攻擊能力也大為增強。F-15K具有15個掛點，可裝備多型空對空飛彈、「斯拉姆」（SLAM）空對地飛彈和「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等精確制導武器，作戰半徑達1800公里，最大載彈量達10噸以上，可在獨島、馬羅島等朝鮮半島全區域內執行作戰任務。

▲F-35A隱形戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

韓軍方表示，關於北韓在宣德機場附近建設空軍基地，很可能是為了用於實戰，也有可能是針對韓國部署在清州基地的F-35A，「北韓聲稱今後將進行無核化談判，但背後卻在大幅強化針對韓國的導彈和傳統挑釁水位。」

報導指出，當地身為AN-2飛機轟炸訓練場的事實也頗具威脅性。An-2是一種單發動機雙翼飛機，總面積較單翼機大，在低速飛行時可產生較大的升力，主要用於特種部隊滲透，雖速度較慢，但可搭載特種部隊在峽谷間低空飛行，躲避韓國軍方的雷達，部分特製型號更能適應嚴寒或其他惡劣環境，另外，可用於輕量運輸、降傘運動，由於對降落場地的要求較低，因此能使用跑道較短及設備較差的機場。

韓國情報當局相關人士表示，「An-2飛機可以通過搭載空對地火箭或裝載炸彈的方法進行空襲，如果避開我軍雷達，出現在空軍基地上空進行轟炸，同時讓10人左右的特種戰鬥力量落地，會造成相當大的威脅。」

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