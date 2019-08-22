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「牽牛星-U」裝光學影像飛24h　高空偵查堪稱俄版「全球鷹」

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記者吳宛霖／綜合報導

俄羅斯軍方日前公開「獵人-B」（Okhotnik-B）重型無人機的飛行畫面，掀起外界對俄國發展無人機的關注後，國防部20日再發佈一段「牽牛星-U」（Altius-U）無人機的首飛影像，顯示在近800米高空在全自動模式下，持續飛行32分鐘。這架無人機能夠使用光學和雷達載荷執行全頻譜偵察任務，續航時間超過24小時，體型接近美軍的「全球鷹」大型無人偵察機。

綜合媒體報導，「牽牛星-U」無人機裝載兩台500馬力的柴油發動機，採用全複合材料結構，升限1萬2000米，航程1萬公里，巡航速度150-250公里／時；電偵察傳感器執行監視與偵察（ISR）任務外，它還是一種極佳的空中打擊平台，能掛載1噸精確制導彈藥在目標上空長時間待機，等待攻擊窗口。

屬於長航程的中高空無人機「牽牛星-U」重量達6噸，外觀經由一系列的原型機進行研發測試，主要採用單翼和V尾設計，長度約為11.6米，翼展約28.5米，體型接近美軍的「全球鷹」大型無人偵察機。

「全球鷹」是美國一款具有空拍性能的無人偵察機，配備高解析度合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar，SAR）與軍用光電／紅外線系統（electro-optical/infrared sensors）以及高空紅外線照相機，可在將近20公里的高空拍下高解析度影像，每天可偵察約10萬平方公里的面積，相當於南韓或冰島國土全境，此外，也可攔截手機或無線電通訊，監聽敵方情資。美空軍曾表示，憑藉「全球鷹」傑出的偵察性能能更精準的打擊敵軍、保護友軍。

▲「牽牛星-U」是一種極佳的空中打擊平台，能掛載1噸精確制導彈藥在目標上空長時間待機。（圖／翻攝自新浪）

▲「牽牛星-U」是一種極佳的空中打擊平台，能掛載1噸精確制導彈藥在目標上空長時間待機。（圖／翻攝自新浪）

塔斯社軍事觀察員維克托·利托夫金（Viktor Litovkin）表示，研發牽牛星這類無人機有助俄軍開展更細緻、有效的偵察行動，「我們的無人攻擊機和無人偵察機可以自主飛一整天，超過5000公里，使用各種技術和偵察設備去獲取潛在敵人的詳細情報」，在當代裝備體系中，無人機不再只是執行偵察任務，而是要和其他軍種密切聯動，「它們和地面攻擊系統和有人飛機連成一體，獲得的情報有助於決策人員綜合性運用武器。」

俄國防部2010年展開5噸級軍用無人機招標，西蒙諾夫設計局在2011年10月獲得「牽牛星-M」驗證機研發合約，3年後又獲得價值36億盧布（約新台幣17億元）的第二階段「牽牛星-O」研製合約，但礙於資金不足，研製得相當緩慢。西蒙諾夫設計局2014年到2018年期間僅製造出一架「牽牛星-M」驗證機和兩架「牽牛星-O」原型機。

西蒙諾夫設計局負責人亞歷山大•戈姆津（Alexander Gomzin）2018年4月因涉嫌欺詐和濫用資金被法院逮捕，嚴重影響「牽牛星」的研制進度，甚至在2018年10月一度陷入停滯，因此「牽牛星-U」無人機完成首飛象徵整個項目已步入正軌。

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關鍵字：牽牛星-U,Okhotnik,全球鷹,Alexander Gomzin,Altius-U,國際軍武

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