政院通過明年度國防預算3580億　國防部列優先支出項目

▲2019年台北國際航太暨國防工業展。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會15日通過109年度中央政府總預算案，國防部主管預算歲出編列新台幣3580億元，比108年增175億；其中軍事投資編列960億元，包括國機國造64億與國艦國造154億。國防部表示，為有效運用國防資源，所獲預算除優先滿足推動募兵制法律義務支出，並置重點於落實國防自主政策、對外籌獲先進武器裝備、精進後勤維保能量、培育優質人力及優化官兵照顧等要項，使預算資源發揮最大效益。

國防部指出，109年度中央政府總預算案業經行政院院會決議通過，核賦本部公務預算3580億元，較108年度法定預算增加175億元，成長5.2％；另加計基金預算533億元，整體國防預算為4113億元，占GDP比例2.26％。

國防部表示，為有效運用國防資源，所獲預算除優先滿足推動募兵制法律義務支出，並置重點於落實國防自主政策、對外籌獲先進武器裝備、精進後勤維保能量、培育優質人力及優化官兵照顧等要項，俾使預算資源發揮最大效益。

國防部強調，因應敵情威脅及確保國家安全，持續穩定成長之國防預算，有利於兵力整建計畫整體性、長期性的規劃，全面提升國軍戰力，具體展現自我防衛決心。國軍將以務實的態度，戮力戰訓整備，建構可恃戰力，以強化自我防衛能力及維護區域和平穩定，籲請國人支持。