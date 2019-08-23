5位貴婦狂刷千萬珠寶　信義微風之夜業績破4.6億元　

▲岡一郎（左）、畑明男（左三）、高德璇（右一）出席2019微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／台北報導

今年邁入第4年的微風信義之夜，雖然董娘孫芸芸首度未走紅毯，由新生代OZI壓軸登場，也熱鬧開場，下午5點後進行封館，打扮時尚的顧客在店內流連，5位貴婦刷千萬進帳，150位單筆破百萬，比去年還多上30張百萬業績。微風表示，信義之夜業績達到4.6億元，較去年的4.1億元約成長12%。

微風信義今年主題為「王者潮流之夜」，發出8萬張邀請函，約有2.5萬人到場，加上預購期間共貢獻4.5億元業績，微風常務董事岡一郎表示，1至8月信義店平均成長3%，對微風南山的表現「很滿意」，預計今年10家店業績300億元的目標不變，微風南山「70億元業績沒問題」。

▲微風集團常務董事岡一郎對南山信心滿滿。（圖／記者張一中攝）

為炒熱氣氛，館內也安排各類主題派對小活動，會員消費滿5,000元，可預約登記「似顏繪」服務，當晚加入微風信義粉絲團及IG粉絲，還可拍攝獨家紀念版照片，使用Breeze pay消費滿額，還可免費兌換水果酒或限定精緻甜點；加上MANIAC FAMILY舞團開場與DJ Mai孫麥傑負責音樂，氛圍熱絡。

微風表示，信義之夜業績達4.5億元，其中千萬刷手有5位；百萬刷手達到150位，比去年還要增加30張百萬大單，單筆破千萬貴婦主要鎖定TIFFANY、FENDI珠寶，其中百萬刷手還有10位男性，主要買單手錶跟服飾，也創下歷年最多紀錄。

而A13信義遠百在今年10月也將加入戰局，微風信義將把餐飲比重從現在30%提升到35%吸客，微風南山則持續維持45%餐飲佔比。

微風表示，下半年微風信義將新增8間新店，包括乾杯集團的頂級麻辣火鍋、但馬屋壽喜燒、永心鳳茶新品牌與大河屋，以及Fendi Men’s store、MSGM、Isabel Marant、Benetton；微風南山則將新增Christian Louboutine紅底鞋、Golden Goose、團團、Jean Paul Heaven、black barrel，餐飲則有夏姿新品牌「允允」、金鍋、意想美式廚房、米塔、漢堡王。