　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

5位貴婦狂刷千萬珠寶　信義微風之夜業績破4.6億元　

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼岡一郎,畑明男,高德璇出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲岡一郎（左）、畑明男（左三）、高德璇（右一）出席2019微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／台北報導

今年邁入第4年的微風信義之夜，雖然董娘孫芸芸首度未走紅毯，由新生代OZI壓軸登場，也熱鬧開場，下午5點後進行封館，打扮時尚的顧客在店內流連，5位貴婦刷千萬進帳，150位單筆破百萬，比去年還多上30張百萬業績。微風表示，信義之夜業績達到4.6億元，較去年的4.1億元約成長12%。

微風信義今年主題為「王者潮流之夜」，發出8萬張邀請函，約有2.5萬人到場，加上預購期間共貢獻4.5億元業績，微風常務董事岡一郎表示，1至8月信義店平均成長3%，對微風南山的表現「很滿意」，預計今年10家店業績300億元的目標不變，微風南山「70億元業績沒問題」。

▲▼岡一郎出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲微風集團常務董事岡一郎對南山信心滿滿。（圖／記者張一中攝）

為炒熱氣氛，館內也安排各類主題派對小活動，會員消費滿5,000元，可預約登記「似顏繪」服務，當晚加入微風信義粉絲團及IG粉絲，還可拍攝獨家紀念版照片，使用Breeze pay消費滿額，還可免費兌換水果酒或限定精緻甜點；加上MANIAC FAMILY舞團開場與DJ Mai孫麥傑負責音樂，氛圍熱絡。

微風表示，信義之夜業績達4.5億元，其中千萬刷手有5位；百萬刷手達到150位，比去年還要增加30張百萬大單，單筆破千萬貴婦主要鎖定TIFFANY、FENDI珠寶，其中百萬刷手還有10位男性，主要買單手錶跟服飾，也創下歷年最多紀錄。

而A13信義遠百在今年10月也將加入戰局，微風信義將把餐飲比重從現在30%提升到35%吸客，微風南山則持續維持45%餐飲佔比。

微風表示，下半年微風信義將新增8間新店，包括乾杯集團的頂級麻辣火鍋、但馬屋壽喜燒、永心鳳茶新品牌與大河屋，以及Fendi Men’s store、MSGM、Isabel Marant、Benetton；微風南山則將新增Christian Louboutine紅底鞋、Golden Goose、團團、Jean Paul Heaven、black barrel，餐飲則有夏姿新品牌「允允」、金鍋、意想美式廚房、米塔、漢堡王。

ET快訊
白鹿跨過！全台6縣市明放颱風假　「停班停課」一覽表
小玉突宣布「我要退出YouTube」！遇1嚴重問題　真實內幕
即／花蓮縣宣布明天停班課　白鹿襲台風雨達標
台鐵公布24日路線異動　花蓮-台東間停駛
中國國務院宣布：9月起對美750億美元商品加徵關稅

關鍵字：信義,微風,信義之夜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手

5種習慣讓你「默默破財」　月存不到2千元快戒掉

5位貴婦狂刷千萬珠寶　信義微風之夜業績破4.6億元　

合拍超有感！信義區驚現「12米高巨無霸奇異果」　搭配漲姿勢教學拯救拍照尷尬癌

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台灣也買得到了　小7獨賣限量10萬瓶

【廣編】威剛集團立萬利與韓國樂天集團攜手打造高階幼兒奶粉品牌

80元喝精品咖啡！限定2個週末「UCC夏日咖啡祭」打彈珠、擲豆遊戲超好玩

四大超商全面下架！蘋果西打爆有懸浮物　「退貨方式」一次看懂　

白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市118家門市加入平抑菜價行列

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

5位貴婦狂刷千萬珠寶　信義微風之夜業績破4.6億元　

合拍超有感！信義區驚現「12米高巨無霸奇異果」　搭配漲姿勢教學拯救拍照尷尬癌

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台灣也買得到了　小7獨賣限量10萬瓶

【廣編】威剛集團立萬利與韓國樂天集團攜手打造高階幼兒奶粉品牌

80元喝精品咖啡！限定2個週末「UCC夏日咖啡祭」打彈珠、擲豆遊戲超好玩

四大超商全面下架！蘋果西打爆有懸浮物　「退貨方式」一次看懂　

白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市118家門市加入平抑菜價行列

打造神級童顏不用花大錢！　小資女必備眼霜緊緻眼周超有感

白鹿增強飆速進逼！量販湧人潮搶葉菜　家樂福、愛買增備貨

瞄準無卡族消費實力　電商陸續拋出無卡分期、後支付

更水更霧更持久！香奈兒全新水唇露「#804奶茶棕」下一個#140斷貨王

中職／狀元捕手戴培峰獲賞賜　陳連宏：有更多上場機會

又有新政黨！蘇煥智「台灣維新黨」24日風雨無阻辦成立大會

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

千萬點閱歌手飆阿妹《傲嬌》爆雞皮　結果對手一開口全場傻眼

中職／與戴培峰搭配首度勝投　羅力：很順的一場比賽

忍者VS以父之名「神改編」　《聲林》周湯豪：表演很屌！

快訊／白鹿颱風襲台！周興哲高雄演唱會「風雨無阻」照常開唱

男人不能太快？愛愛多久才合理？醫妙喻男女「性反應」4階段

白鹿跨過！澎湖最後決定放颱風假　全台6縣市「停班停課」一覽表

消費熱門新聞

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑..

限量「Discovery露營商..

四大超商全面下架！蘋果西打爆有..

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台..

中秋「月餅黑馬」月銷170萬顆..

小禎快速消水腫秘密武器大公開

網購人氣鳳凰酥3天熱賣超過40..

貴婦狂刷千萬 微風之夜業績4...

轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛..

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

合拍超有感！信義區驚現「12米..

白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市..

白鹿增強飆速進逼！量販湧人潮搶..

限定10天「UCC夏日咖啡祭」..

更多熱門

相關新聞

他雙腳劇痛跌坐地　警騎鐵馬送回家

台北市信義區松德路180巷口7月25日，一名62歲老翁坐在地上，警方趕抵現場發現，原來是老翁舊傷復發，腳痛跌倒所致，兩名暖警趕緊將他扶到路邊長椅上休息，確認傷勢無大礙後，更熱心將他安全護送到家，老翁對此十分感謝。

怪人出沒信義區　兩眼直盯詭笑

室內3大警戒區全面抗霉入侵　對症下藥防漏水DIY

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

誠品信義店把喜歡的書變成巧克力

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

白鹿爆衝　全台24日停班課懶人包

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面