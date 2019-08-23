獨／高雄萬年季縮剩4天！撞名2009年主題　網失望：高雄發大財

▲2019高雄左營萬年季文宣。（圖／翻攝2019高雄左營萬年季臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

「高雄左營萬年季」是高雄相當具有指標性的在地特色活動，每年都吸引空前人潮，也創造了不少活動效益，從2001年開始由高市府民政局主辦，歷年來都會舉辦6到9天；但今年由韓國瑜新團隊上任後，萬年季卻只剩4天，讓不少民眾大喊「不是說高雄發大財嗎？怎麼覺得在走下坡」。

高雄市長韓國瑜新團隊上任後，首次舉辦萬年季，就將時間提早到雙十節展開，也就是10月10日到10月13日進行，進行時程則比往年少3至5天，將集中在4天完成。2019高雄左營萬年季臉書粉絲團一PO出訊息後，不少網友大喊「今年的也太短了吧！」，「很期待的萬年季，才變四天，不是說讓高雄發大財的，真失望呀」，甚至有人說「之前都六天，現在變四天？！阿不是說高雄發大財嗎？怎麼覺得在走下坡」。

對此，高市府民政局表示，是得標廠商詢問過地方仕紳，包含有廟方和里長等人的建議，認為今年國慶日假期為4天，利用這4天較為妥當，人潮也會更多，那民政局也對此建議接受，才將今年萬年季改為4天，目前日期已經拍板定案。

▲2019高雄左營萬年季「富貴萬年」與2009年萬年季主題一樣。（圖／翻攝2009高雄左營萬年季）

但不僅如此，2019高雄左營萬年季以「富貴萬年」為主軸，但卻和2009年的萬年季主題名稱一樣。對於「撞名」，民政局解釋，這是得標廠商初步提出的規劃，目前還在評估當中，尚未拍板。