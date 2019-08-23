私菸風暴／「特勤郭雪芙」買100條男友買單　與少將陳逸夫列下波偵辦

▲總統蔡英文前隨扈張嘉玲涉買100條私菸將列為下波偵辦對象。（圖為資料照／總統府提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦私菸案，23日首波偵結僅21人，根據檢方公布資料，日前遭調職的總統蔡英文女隨扈，有「特勤郭雪芙」之稱的張嘉玲也買了100條，而且是謝姓男友付款，將和購買40條私菸、已遭懲處的永和警衛室少將陳逸夫等其他近百名購菸者一併列入下波偵辦對象。

北檢從被收押的總統府侍衛室少校吳宗憲手中的私菸團購名單，比對相關金流，查出總統蔡英文的「自由民主之旅」行程中，共有110人分別利用國安局內部事先團購，或者機上刷卡購買免稅菸。

▲張嘉玲和少將陳逸夫都是向現遭收押的吳宗憲訂菸。（圖為資料照／記者宋良義攝）

團購菸品最大宗的是總統府侍衛室有56人，分別自行或委託他人代訂，除23日起訴、緩起訴的吳宗憲等人，最受矚目的是國安局日前自清時曝光的最高階軍官少將陳逸夫，他向吳宗憲訂購了40條免稅菸後，直接以現金付清2萬7400元。

另外，日前傳出選入私菸案遭調職回警政署的「特勤郭雪芙」張嘉玲，果然也出現在檢方查出的購菸名單，根據檢方調查，張嘉玲也是在7月初向吳宗憲下訂買了100條七星香菸，總金額6萬7000元，都是由她的謝姓男友另外以匯款方式付給吳宗憲，購菸目的則是自用及贈送家人。

除此之外，檢方還查出永和警衛室徐姓軍官，買了10條要送給媽媽抽，憲兵指揮部的周姓軍官則是買了400條送給岳父岳母，總計100多名不在23日偵結範圍內的購菸者，因只是單純參加團購，將是下波偵辦對象。